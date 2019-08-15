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Ulusal öneme haiz sulak alan sayısı 56'ya ulaştı

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar sonucunda ulusal öneme haiz sulak alan sayısı 56'ya, koruma altına alınan toplam sulak alan sayısı 79'a yükseldi....

Ulusal öneme haiz sulak alan sayısı 56'ya ulaştı
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ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar sonucunda ulusal öneme haiz sulak alan sayısı 56'ya, koruma altına alınan toplam sulak alan sayısı 79'a yükseldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik doğrultusunda tesciller, "Ramsar Alanı", "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" ve "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" kategorilerinde yapılıyor.

Ulusal Sulak Alan Komisyonunun yakın zamanda yaptığı toplantıda aldığı karar gereğince, Afyonkarahisar'daki Karamık Sazlıkları, Muğla'daki Metruk Tuzlası ve Kayseri'deki Tuzla Gölü sulak alan olarak tescil edilerek koruma altına alındı.

Bu alanların tesciliyle ulusal öneme haiz sulak alan sayısı 56'ya yükselirken, ilgili yönetmelik kapsamında belirtilen diğer statülerle koruma altına alınan toplam sulak alan sayısı 79'a ulaştı. Anılan sulak alanların kapsadığı alan büyüklüğü ise 995 bin 364 hektar oldu.

Metruk Tuzlası ve Tuzla Gölü, allı turnaların Türkiye'deki önemli konaklama alanlarından olması bakımından büyük önem taşıyor.

Batı Anadolu Bölgesi'nin en doğal sulak alanlarından olan Karamık Sazlıkları da sahip olduğu adacıklar ve turbalık yapısıyla karbon tutumunun ve iklim değişikliğinin önlenmesine katkısı açısından önemli bir sulak alan olarak kabul ediliyor.


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