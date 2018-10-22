Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ipek saat UNİCEF Trabzon Saat tamircisi
Dünya evlerini süsledi
Dünya evlerini süsledi
Hint düğünü gözdesi
Hint düğünü gözdesi
Palamut mutluluğu
Palamut mutluluğu
Çatıya GES kurdu
Çatıya GES kurdu
Gııdada israf uyarısı
Gııdada israf uyarısı

Uluslararası 22. Türkiye İç Denetim Kongresi

- QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras: - "10 yıl boyunca National Bank of Greece (NBG) ile çalıştık. Bu süre içerisinde Yunanistan'da 4 hükümet değişti. Bu değişimler dönemi doğrudan bize yansımadı. Bankayı bağımsız yönetim yapımızla yönettik" - "Yapay zeka, kurumsal zeka konusunda önemli bir rol oynayacak ve kurumları birbirinden ayrıştıracak. Tecrübe ve zekanın birbiriyle uyumlu çalışması sonucunda şirketler bu yarışta birbirinden ayrışacak"

Uluslararası 22. Türkiye İç Denetim Kongresi
banner17

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, "10 yıl boyunca National Bank of Greece (NBG) ile çalıştık. Bu süre içerisinde Yunanistan'da 4 hükümet değişti. Bu değişimler dönemi doğrudan bize yansımadı. Bankayı bağımsız yönetim yapımızla yönettik." dedi.

Aras, Uluslararası 22. Türkiye İç Denetim Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bir kurumun gelişiminde kurumsal tecrübe ve zekanın önemine işaret etti.

Uzun yıldır aynı bankada çalıştığı için kurumsal tecrübe kavramının önemi ve yansımalarını en iyi izleyen isimlerden biri olduğunu aktaran Aras, en önemli ikinci başlığın ise kurumsal zeka olduğunu belirtti.

Aras, kurumsal tecrübenin bir kurumun gelişimini çizerken, kurumsal zekanın ise o kurumun yaşadıklarının gelişimine katkılarının nasıl sağlanacağını ortaya çıkardığını vurguladı.

Tecrübenin yıllar boyunca edinilen deneyimlerin kaybolmaması ve akıllıca kullanılması olduğunu anlatan Aras, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada önemli olan diğer bir kavram da yazılı olmayan kurumsal kültürdür. Örneğin Finansbank olarak biz kuruluşumuzdan itibaren pek çok ilki gerçekleştirdik. İlk taksitli kredi kartını çıkardık. Halka açılan ilk banka olduk. Bu yenilikçilik kurumun kültürüne de işledi. Ben buna da kurum kültürü diyorum. 10 yıl boyunca National Bank of Greece (NBG) ile çalıştık. Bu süre içerisinde Yunanistan'da 4 hükümet değişti. Bu değişimler dönemi doğrudan bize yansımadı. Bankayı bağımsız yönetim yapımızla yönettik. Bu açıdan baktığımızda kurumsal deneyimlerimiz kültürümüze işliyor."


- "Şirketler bu yarışta birbirinden ayrışacak"


Ömer Aras, 2001 krizine değinerek, yaşanan ekonomik gelişmelerin tüm sektörlerde kurumsal bir hafıza yaratarak tüm sistemlerin yeniden oluşmasına ve daha güvenli bir yapının ortaya çıkmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Kurumsal tecrübelere bugün, daha fazla datanın da katkı vererek oluşturulan yapay zeka sistemlerinin eklendiğini, bu konunun da kurumsal tecrübeleri kullanmada çok önemli faydası olacağını vurgulayan Aras, "Bu da elimizdeki datanın çok daha iyi analiz edilip kullanılması ve karar alma mekanizmalarına girmesi gerekiyor. Yapay zeka, kurumsal zeka konusunda önemli bir rol oynayacak ve kurumları birbirinden ayrıştıracak. Tecrübe ve zekanın birbiriyle uyumlu çalışması sonucunda şirketler bu yarışta birbirinden ayrışacak." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ömer ArasQNB Finansbank
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1