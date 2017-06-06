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Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticisine FETÖ gözaltısı

- FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi kurucu ve yöneticilerinden Avukat Kılıç'ın da bulunduğu 18 avukat gözaltına alındı

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticisine FETÖ gözaltısı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi kurucu ve yöneticilerinden Avukat Taner Kılıç'ın da bulunduğu 18 avukat gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 23 avukat hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyon kapsamında, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi kurucu ve yöneticilerden Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 18 avukat gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraIzmirTaner KılıçUluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
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