Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Manyas HES Growtech Eurasia 12 eylül
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira

Uluslararası Af Örgütü’den İsrail'e tepki

- Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Mughrabi: - "Kurumun yürüttüğü kampanya dünyadaki tüm devletlere yönelik bir çağrıdır. Bu kampanya ile tüm devletlerden, İsrail’in istismar edici, ayrımcı ve hukuksuz yerleşim politikasını finanse eden yasa dışı durumu desteklemeyi durdurmalarını talep ediyor"

Uluslararası Af Örgütü’den İsrail'e tepki

KUDÜS (AA) - Uluslararası Af Örgütü, Yahudi yerleşim yerlerinde üretilen ürünlerin yasaklanmasına yönelik yürüttüğü kampanyaya karşı İsrail hükümetinin örgütü cezalandırmayı planladığı haberlerini "küstah bir saldırı" olarak tanımlayarak tepki gösterdi.

İsrail basında dün çıkan haberlerde, İsrail hükümetinin, işgali altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimlerine karşı kampanya başlatan Uluslararası Af Örgütünü cezalandırmaya karar verdiği bildirilmişti.

Uluslararası Af Örgütü tarafından bugün yapılan açıklamada söz konusu haberlere sert tepki gösterildi.

Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Magdalena Mughrabi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail hükümetinin Yahudi yerleşimleri hakkında yürüttüğü kampanya nedeniyle Uluslararası Af Örgütü’nü cezalandırmayı planladığı haberleri son derece endişe vericidir. Böyle bir eyleme geçileceği hakkında yetkililer tarafından resmi olarak bilgilendirilmemiş olsak da haberler doğruysa bu, İsrail’deki ifade özgürlüğünü zayıflatacak ve insan hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının özgürce ve keyfi müdahaleye maruz kalmaksızın çalışma imkanlarına dair endişe verici bir işaret olacaktır.’’

Açıklamada ayrıca örgütün, İsrail Maliye Bakanlığı’ndan konu hakkında doğrulama talep ettiği vurgulandı.

Mughrabi konuya ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerleşimler hakkında yürüttüğü kampanya nedeniyle Uluslararası Af Örgütü’ne karşı cezalandırıcı mahiyette adım atması, İsrailli yetkililerin, kurumun meşru insan hakları çalışmalarını hedef alan küstah bir saldırı anlamına gelecektir. Bu, aynı zamanda, İsrail hükümetini eleştiren ve hesap verebilirlik çağrısında bulunan insan hakları örgütleri ve aktivistlerini susturmaya yönelik yetkililerin sergilediği en son girişim olacaktır.’"

Bir insan hakları örgütü olarak Uluslararası Af Örgütü'nün, hükümetlerin uluslararası hukuk çerçevesinde taşıdığı yükümlülükleri yerine getirdiklerini ve benzeri ihlalleri bizzat kendilerinin teşvik etmemelerini güvence altına almak amacında olduğu hatırlatılan açıklamada, "Bu nedenle kurumun yürüttüğü kampanya dünyadaki tüm devletlere yönelik bir çağrıdır. Bu kampanya ile tüm devletlerden, İsrail’in istismar edici, ayrımcı ve hukuksuz yerleşim politikasını finanse eden yasa dışı durumu desteklemeyi durdurmalarını talep ediyor." ifadelerine yer verildi.

Yahudi Yerleşim yerleri ekonomisine son vermenin, İsrail işgali altında yaşayan Filistinlilerin maruz kaldığı kitlesel ihlalleri durdurmak için hayati önemde olduğu kaydedildi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da 400 bin, Doğu Kudüs'te 200 bin civarında Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buralardaki Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı illegal kabul ediliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IsrailMagdalena MughrabiUluslararası Af Örgütü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5