Uluslararası Af Örgütü’den İsrail'e tepki

KUDÜS (AA) - Uluslararası Af Örgütü, Yahudi yerleşim yerlerinde üretilen ürünlerin yasaklanmasına yönelik yürüttüğü kampanyaya karşı İsrail hükümetinin örgütü cezalandırmayı planladığı haberlerini "küstah bir saldırı" olarak tanımlayarak tepki gösterdi.

İsrail basında dün çıkan haberlerde, İsrail hükümetinin, işgali altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimlerine karşı kampanya başlatan Uluslararası Af Örgütünü cezalandırmaya karar verdiği bildirilmişti.

Uluslararası Af Örgütü tarafından bugün yapılan açıklamada söz konusu haberlere sert tepki gösterildi.

Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Magdalena Mughrabi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail hükümetinin Yahudi yerleşimleri hakkında yürüttüğü kampanya nedeniyle Uluslararası Af Örgütü’nü cezalandırmayı planladığı haberleri son derece endişe vericidir. Böyle bir eyleme geçileceği hakkında yetkililer tarafından resmi olarak bilgilendirilmemiş olsak da haberler doğruysa bu, İsrail’deki ifade özgürlüğünü zayıflatacak ve insan hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının özgürce ve keyfi müdahaleye maruz kalmaksızın çalışma imkanlarına dair endişe verici bir işaret olacaktır.’’

Açıklamada ayrıca örgütün, İsrail Maliye Bakanlığı’ndan konu hakkında doğrulama talep ettiği vurgulandı.

Mughrabi konuya ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerleşimler hakkında yürüttüğü kampanya nedeniyle Uluslararası Af Örgütü’ne karşı cezalandırıcı mahiyette adım atması, İsrailli yetkililerin, kurumun meşru insan hakları çalışmalarını hedef alan küstah bir saldırı anlamına gelecektir. Bu, aynı zamanda, İsrail hükümetini eleştiren ve hesap verebilirlik çağrısında bulunan insan hakları örgütleri ve aktivistlerini susturmaya yönelik yetkililerin sergilediği en son girişim olacaktır.’"

Bir insan hakları örgütü olarak Uluslararası Af Örgütü'nün, hükümetlerin uluslararası hukuk çerçevesinde taşıdığı yükümlülükleri yerine getirdiklerini ve benzeri ihlalleri bizzat kendilerinin teşvik etmemelerini güvence altına almak amacında olduğu hatırlatılan açıklamada, "Bu nedenle kurumun yürüttüğü kampanya dünyadaki tüm devletlere yönelik bir çağrıdır. Bu kampanya ile tüm devletlerden, İsrail’in istismar edici, ayrımcı ve hukuksuz yerleşim politikasını finanse eden yasa dışı durumu desteklemeyi durdurmalarını talep ediyor." ifadelerine yer verildi.

Yahudi Yerleşim yerleri ekonomisine son vermenin, İsrail işgali altında yaşayan Filistinlilerin maruz kaldığı kitlesel ihlalleri durdurmak için hayati önemde olduğu kaydedildi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da 400 bin, Doğu Kudüs'te 200 bin civarında Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buralardaki Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı illegal kabul ediliyor.