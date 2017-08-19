"Uluslararası alanda Türk bayrağını dalgalandırmak gurur verici"

TEKİRDAĞ (AA) - Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda bronz madalya kazanan Muhammed Mustafa Koç, Türkiye'ye böyle bir başarı kazandırdığı için mutlu olduğunu söyledi.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9-13 Ağustos tarihlerinde Şili'nin başkenti Santiago'da gerçekleştirilen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazandığını söyledi.



Uluslararası arenada Türk sporcuların başarılı olduğunu belirten Koç, bütün zorlukları aşarak Türkiye'ye başarıyla dönmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.



Uluslararası alanda kazanılan başarıların bütün sporcuları daha çok motive ettiğini vurgulayan Koç, "Şili'nin başkenti Santiago'da 9-13 Ağustos tarihlerinde yapılan Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda da bronz madalya kazandım. Bir Türk'ün uluslararası alanda bayrağını dalgalandırması gurur verici." diye konuştu.

Avrupa'da düzenlenen birçok müsabakaya katıldığını ve hepsinde bir derecesinin bulunduğunu aktaran Koç, şöyle devam etti:

"Yıl içerisinde düzenlenen maçlara da gittik. Avrupa'da ve ülkemizde düzenlenen müsabakalara katıldık. Avrupa Şampiyonası öncesi Macaristan kampımız oldu. Sezona ilk olarak Antalya'daki Avrupa kupasıyla başladık ve burada şampiyon oldum. Macaristan'da Gençlik Olimpiyatlarında kendimi günümde hissediyordum. Oraya madalya için derece için gitmiştim. Orada şampiyon olarak altın madalya kazandım. Bu bana çok güzel motivasyon oldu. Burada aldığım derece Dünya Şampiyonluğu öncesi çok önemliydi. Dünya Şampiyonası'nda da Santiago'da güzel maçlar çıkardım. Orada az hata ile güzel sonuçlar almaya çalıştım. Çeyrek finalde Japon rakibime yenildim. Üçüncülük maçında Polonyalı rakibimle yaptım. Maç biraz uzun sürdü ama maç sonunda da dünya üçüncüsü oldum."



Judo Antrenörü Nelda Uğur ise emeklerinin karşılığını aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Koç'un başarılı bir sporcu olduğunu vurgulayan Uğur, kazandığı başarıları ile gururlandıklarını kaydetti.













