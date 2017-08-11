ANKARA (AA) - Etimesgut Belediyesince düzenlenen "14. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali" başladı. Festivalde, 10 gün boyunca Türk kültürü, sanatı, folkloru, seyirlik oyunları ile geleneksel kıyafetleri sergilenecek.

Festivalin açılışı dolayısıyla düzenlenen, atlı grupların ve mehteran takımının eşlik ettiği yürüyüşe, takımı, festivale katılan grup ve dernekler ile vatandaşlar katıldı.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, festivale ilişkin yaptığı açıklamada, etkinliklerde Türk coğrafyasında yaşanan kültür ve sanatın sergileneceğini belirterek, "Bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak ve bu değerler etrafında milletimizin buluşmasını dün olduğu gibi bugün de sağlamak gerektiğine inandığımız için bu festivali seçildiğimiz yıl başlatmıştık. Bu ve buna benzer şenlikler sayesinde, milletin değerleri etrafında buluşup kaynaşıp kardeşliğinin pekişmesini sağlamamız gerekiyor." dedi.

Festivalin, terör endişesi ve 15 Temmuz darbe girişimi sebebiyle son 2 yıl yapılamadığını söyleyen Demirel, Ankaralılara, yaşanan aksamayı telafi edecek şekilde zengin içerikli güzel bir festival sunmak için çalıştıklarını belirtti.

Çeşitli dernek, vakıf ve toplulukların da katıldığı festivalde Türk kültürü, sanatı, folkloru, seyirlik oyunları ve geleneksel kıyafetleri tanıtılacak.

Türk Beyleri Kent Meydanı'nda düzenlenen festival 10 gün sürecek ve her gün bir sanatçı konser verecek.

Festival programı şöyle:

11 Ağustos Cuma: Ankara, Tokat, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) programları ve Murat Dalkılıç konseri

12 Ağustos Cumartesi: Çankırı, Trabzon, Irak Türkleri, Özbekistan programları ve Kıraç konseri

13 Ağustos Pazar: Kırşehir, Çorum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) programları ve Gökhan Tepe konseri

14 Ağustos Pazartesi: Gaziantep, Erzurum, Kazakistan programları ve Soner Sarıkabadayı konseri

15 Ağustos Salı: Samsun, Kırıkkale, Balkan Türkleri programları ve İrem Derici konseri

16 Ağustos Çarşamba: Kahramanmaraş, Kars,Ardahan,Iğdır, Kırgızistan programları ve Ziynet Salı konseri

17 Ağustos Perşembe: Konya, Sivas, Türkmenistan programları ve Kutsi konseri

18 Ağustos Cuma: Mersin, Gümüşhane, Kırım programları ve Işın Karaca konseri

19 Ağustos Cumartesi: Niğde, Yozgat, Doğu Türkistan programları ve Ferhat Göçer konseri

20 Ağustos Pazar: Final programı, Azerbaycan gecesi, Türk Dünyası defilesi ve Volkan Konak konseri