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Uluslararası Astana EXPO 2017 Fuarı

- Kazakistan'da 3 ay süren fuar sona erdi -Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev: - "Fuar ülke ekonomisinin kalkınmasına katkı sağladı"

Uluslararası Astana EXPO 2017 Fuarı

ASTANA (AA) - Kazakistan’ın başkenti Astana'da 10 Haziran-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Astana Expo 2017 Enerji Fuarı düzenlenen törenle sona erdi.

Fuar alanında yapılan kapanış törene Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 1. Bilim ve Teknoloji zirvesine katılmak için Kazakistan'a gelen cumhurbaşkanları da katıldı.

Nazarbayev, fuarın kapanışında yaptığı konuşmada, fuarın ülke ekonomisinin kalkınmasına önemli katkı sağladığını belirtti.

Ülkenin turizm sektöründe de canlanma kaydedildiğine dikkati çeken Nazarbayev, turizm operatörlerine talebin yüzde 1,8 arttığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Kazakistan’ın, Avrasya bölgesinde güvenli, istikrarlı ve gelişen ülke imajını güçlendirdiğini söyledi.

Fuar alanında, Astana Uluslararası Finans Merkezi gibi büyük çaplı projelerin başlayacağını aktaran Nazarbayev, "Merkez, yatırımların çekim merkezi haline gelmeli ve uluslararası finans sistemine layık olmalı.” dedi.

Törenin ardından fuar, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

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Astana EXPO 2017 Uluslararası Fuarı
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