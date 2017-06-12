Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya KELEBEK TUZLA
Yeni Genel Müdür Özdemir
Yeni Genel Müdür Özdemir
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
Sakarya yerli otomobil için buluştu
Sakarya yerli oto için buluştu
Yüzde 61 tasarruf edecek
Yüzde 61 tasarruf edecek

"Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali"

- Amasya'da "Atatürk ve Bayrağa Saygı" yürüyüşüyle başlayan festivalde yabancı ekipler, halk dansı gösterileri sundu

AMASYA (AA) - Amasya'da düzenlenen Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali başladı.

Festival öncesinde Vali Salih Işık, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, protokol üyeleri ve vatandaşlar, Mustafa Kemal Atatürk 'ün kente gelişinde karşılandığı Cülüs Tepe'den Yavuz Selim Meydanı'na kadar "Atatürk ve Bayrağa Saygı" yürüyüşü yaptı.

Meydanda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Atatürk'ün Amasya'ya gelişinde halka hitabı okundu.

Vali Işık, yaptığı konuşmada, ecdatlarının sergilediği olağanüstü gayrete ve milli mücadeleye tam destek veren Amasyalılara saygının ifadesi olarak çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Amasya'nın Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasına giden yolda önemli bir kilometre taşı olduğuna dikkati çeken Işık, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda her yıl Valiliğimiz ve Amasya Belediye Başkanlığımızın ortak çalışmaları ile düzenlenen Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Etkinlikleri içinde düzenlenen tarih, kültür ve sanat etkinlikleri büyük önem taşımaktadır. 2-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Etkinlikleri ile aynen devam etmektedir. Etkinliklerin, Amasya’ya ve Amasyalı'ya yakışır şekilde büyük bir coşku ve heyecanla kutlanabilmesi için bu yıl da çok çeşitli programlar hazırlanmıştır."

Konuşmaların ardından yerli ve yabancı halk oyunları ekipleri gösteriler sundu.

Festivalin ilk günü, tören geçişiyle tamamlandı.

Fotoğraf sergileri, konserler ve yarışmalarla devam edecek festival, 22 Haziran'da sona erecek.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Sanat FestivaliAmasyaUluslararası Atatürk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5