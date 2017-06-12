AMASYA (AA) - Amasya'da düzenlenen Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali başladı.

Festival öncesinde Vali Salih Işık, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, protokol üyeleri ve vatandaşlar, Mustafa Kemal Atatürk 'ün kente gelişinde karşılandığı Cülüs Tepe'den Yavuz Selim Meydanı'na kadar "Atatürk ve Bayrağa Saygı" yürüyüşü yaptı.

Meydanda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Atatürk'ün Amasya'ya gelişinde halka hitabı okundu.

Vali Işık, yaptığı konuşmada, ecdatlarının sergilediği olağanüstü gayrete ve milli mücadeleye tam destek veren Amasyalılara saygının ifadesi olarak çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Amasya'nın Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasına giden yolda önemli bir kilometre taşı olduğuna dikkati çeken Işık, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda her yıl Valiliğimiz ve Amasya Belediye Başkanlığımızın ortak çalışmaları ile düzenlenen Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Etkinlikleri içinde düzenlenen tarih, kültür ve sanat etkinlikleri büyük önem taşımaktadır. 2-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Etkinlikleri ile aynen devam etmektedir. Etkinliklerin, Amasya’ya ve Amasyalı'ya yakışır şekilde büyük bir coşku ve heyecanla kutlanabilmesi için bu yıl da çok çeşitli programlar hazırlanmıştır."

Konuşmaların ardından yerli ve yabancı halk oyunları ekipleri gösteriler sundu.

Festivalin ilk günü, tören geçişiyle tamamlandı.

Fotoğraf sergileri, konserler ve yarışmalarla devam edecek festival, 22 Haziran'da sona erecek.