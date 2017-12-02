SAMSUN (AA) - Karadeniz Rumeli Dernekler Federasyonu'nun (KARDEF) desteğiyle düzenlenen "11. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi", Samsun'da başladı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde, kongrenin her yönüyle bilim ve kültürel gelişmeye katkı sağlayacağını söyledi.

Tarihte yaşanan olayların, milletlerin hayatlarını etkilediği gibi sanatsal ve kültürel anlamda da farklılıkların oluşmasını sağladığına işaret eden Kaymak, "Balkan Türklerinin torunları, 20. yüzyılın başlarında çok ciddi sıkıntılar yaşamıştır. Avrupalı devletlerin tahriki ile başlayan gayrimüslim isyanlar sonucunda Osmanlı Devleti, Balkan topraklarını kaybetmiş, göçler sonucu Anadolu'ya 5 milyon insanımız göç etmiştir. Türk milletini Anadolu'dan söküp atma projesi olan Sevr, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milli mücadele ile engellenmiştir. Bu anlamda bu kongre bilim ve kültürümüze katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da kendi ailesinin de Balkanlardan geldiğini, çok sıkıntılar çektiklerini anlattı.

Kendilerinin hem Balkanlara giderken hem de Balkanlardan dönerken vatan kaybettiklerine dikkati çeken Sancaklı, "Bu, bizim son vatanımız. Balkan insanları ile gurur duyuyorum. Her millette olduğu gibi Balkan insanında da eksiklikler, fazlalıklar olabilir ama Balkanlardan hiç vatan haini çıktığını gördünüz mü? Sizden şunu istiyorum. Ticarette varız, sivil toplum kuruluşlarında varız ama siyasette yokuz. Onun için sizden siyasete girmenizi istiyorum." dedi.

Kongrede AK Parti Samsun milletvekilleri Hasan Basri Kurt ve Orhan Kırcalı, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin, eski AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait, eski MHP Samsun Milletvekili Hüseyin Edis, Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkanı Enes İbrahim ile Samsun Mübadele Derneği Başkanı Olcay Yanık da konuşma yaptı.

"Selanik ve Göç" konulu resim ile "19. Yüzyılda Denizcilik ve Deniz Vasıtaları" fotoğraf sergisi de açılan kongre kapsamında Balkanların tarihiyle ilgili sunumlar yapılacak.

Kongre, yarın sona erecek.



