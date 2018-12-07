"Uluslararası Batum Yapı İnşaat ve Teknolojileri Fuarı" açıldı

BATUM (AA) - Batum'da, "8. Uluslararası Batum Yapı İnşaat ve Teknolojileri Fuarı" törenle açıldı.

Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Tornike Rijvadze, bir otelde gerçekleştirilen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Türk heyetini Batum'da görmekten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Fuar vesilesiyle Türk ve Gürcü iş adamlarının birbirini tanıma fırsatı bulduğunu belirten Rijvadze, şöyle devam etti:

"Bugün ne kadar güçlü olmamız gerektiğini hep birlikte gösterdik. Bu fuar çok önemlidir. Gürcü ve Türk iş adamları birbirini tanıma fırsatı bulacak. Gürcü ve Türk yatırımcıları yarınlarını ve burada yapacakları yatırımları görüşme fırsatı bulacaklar. Türkiye ile ticaret ve turizm başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerimiz aratarak devam ediyor. Ayrıca Türkiye ile Gürcistan'ın ortak kullandığı Batum Havaalanı'na sahibiz."



Artvin Valisi Yılmaz Doruk ise fuara katılan inşaat firmalarının yüzde 40'ının Türk firması olduğunu söyledi.

Türkiye'nin müteahhitlik sektöründe oldukça iyi bir noktada olduğunu belirten Doruk, dost ve kardeş ülke Gürcistan'da bulunmaktan dolayı Türk heyeti adına mutlu olduklarını dile getirdi.

Doruk, her iki ülke arasında her alanda çok iyi ilişkilerin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu tür etkinlikler vesilesiyle iş adamlarımızın imkanlarını ve üretimlerini bir arada görme fırsatı buluyoruz. İmkanlarımızı bir arada değerlendirip geleceğe dönük nasıl iş birlikleri yapabiliriz konusunda fikir ediniyoruz. Gürcistan ülkesi ile mevcut iyi ve gelişen ilişkilerimizi iyi niyetle, samimiyetle ve gayretle ileri seviyelere taşıma gayretindeyiz. Enerjiden inşaat sektörüne, konut ve turizme kadar uzanan birçok alanda Türk firmaları olarak bizim de var olduğumuzu komşu ülkede görmenin mutluluğunu yaşamaktayız."

- "Sarp Sınır Kapısı'nda sona gelindi"

Sarp Sınır Kapısı'nda devam eden modernizasyon çalışmalarında sona gelindiğini aktaran Doruk, "Sarp Sınır Kapısı'nda artan yolcu ve araç trafiği, sınır kapısının modernize edilmesi ihtiyacını beraberinde getirdi. Kapıda modernizasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor, inşaatta sona yaklaşıldı. Artık yaya ve araç geçişleri daha hızlı ve akıcı olacak. Daha kaliteli bir hizmeti vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm ülke vatandaşlarına sunacağız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve fuar gezildi.

Etkinliğe Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Türkiye Cumhuriyeti Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile Türk iş adamları da katıldı.

Türkiye'den 18 firmanın yer aldığı fuara, aralarında Gürcistan, Rusya, Azerbaycan ve Almanya'nın da bulunduğu farklı ülkelerden 47 firma katıldı.

Fuar, 9 Aralık Pazar günü sona erecek.

Öte yandan, Türk heyeti üyeleri, Batum Anayasa Mahkemesi, Batum Ticaret Odası,Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğunu da ziyaret etti. Heyet, daha sonra Batum Botanik Bahçesi ile kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Başkonsolos Koçak, Türk heyetinin onuruna akşam yemeği verdi.