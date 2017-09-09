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Uluslararası Beşçeşmeler Yaz Festivali

- Festival, Gagavuzya’nın katılımıyla devam etti

Uluslararası Beşçeşmeler Yaz Festivali

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Beşçeşmeler Yaz Festivali, Gagavuzya’nın katılımıyla devam etti.

Maltepe Belediyesince Beşevler Meydanı'nda düzenlenen ve Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ara verilen Uluslararası Beşçeşmeler Yaz Festivali sürüyor.

Etkinliğin bugünkü bölümünde, Gagavuzya Dışişleri Bakanı Vlah Vitaly, Komrat Belediye Başkanı Anastasov Sergey, Gagavuzya Dış ilişkiler Türkiye ve AB Birimi Koordinatörü Tatiyana Çelebi, Kültür Bakanı Yardımcısı Alexei Karaterzi, Gagavuzya Başkanı İdare İşler Müdürlügü Medya Koordinatörü Georgy Yalanjı, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve sanatçılar yer aldı.

Gagavuzya Dışişleri Bakanı Vlah, etkinlikteki konuşmasına Gagavuzya’dan selam getirdiklerini söyleyerek başladı. Vlah, "Türkiye uzun süredir bize destek veriyor. Bu akşam, organizasyon için Sayın Başkanımız Ali Kılıç’a teşekkür ediyorum. İnşallah Gagavuz-Türk dostluğu ilerler ve daha da güçlü olur.'' dedi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'da, Komrat Belediyesi ile kardeş şehir anlaşması imzaladıklarını anımsatarak, "Bu Türk kardeşlerimizin inançları farklı olabilir ama bizim için kutsal olan şudur ki, kime ve neye inanırsan inan eğer insan isen, Hakk’a inanıyorsan, başımızın tacısın.'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gagavuzya'nın Düz Ava Grubu çeşitli dans gösterileri sergiledi.

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