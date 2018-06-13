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Uluslararası Bilişim Teknolojileri Fuarı CeBIT

- 70 ülkeden 3 bin firmanın katıldığı Uluslararası Bilişim Teknolojileri Fuarı CeBIT'te Türkiye bu yıl 12 firma ile temsil ediliyor

Uluslararası Bilişim Teknolojileri Fuarı CeBIT


HANNOVER (AA) - Almanya'nın Hannover kentinde her yıl düzenlenen Uluslararası Bilişim Teknolojileri Fuarı CeBIT'te Türkiye bu yıl 12 firma ile temsil ediliyor.

15 Haziran'a kadar sürecek fuarda dijital ofis sistemleri, yapay zeka, insansı robotlar, veritabanı yönetimi, güvenlik, iletişim, yazılım ve cihazlar tanıtıldı.

Fuara Türkiye'den yazılım alt sektörü üzerine uzman olan firmaların katılması dikkati çekti.

CeBIT'te sergilenen insansı ve yapay zekalı robotlar büyük ilgi çekiyor. Robotlar ziyaretçilerle interaktif iletişim kuruyorlar.

Yetkililer robotların genelde banka, turizm ve danışmanlık alanlarında hizmet vererek insan hayatını daha da kolaylaştıracağını ifade ediyorlar.

Fuar'daki Türk firmalarını ziyaret eden Hannover Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Nilüfer Sandallı, Türkiye'nin fuarda partner olduğu yıl 80 firmanın katıldığına dikkati çekerek, ''Bu sayı (12 firma) Türkiye'nin potansiyelini yansıtmıyor tabii ki. Gerek bireysel düzeyde gerek milli katılım olarak ülkemiz daha yüksek sayıda firma ile katılabilir düzeydedir. Partner olduğumuz sene 80 firma üstünde katılım sağlamıştık. CeBIT Dünya çapında marka olmuş bir fuar, firmalarımızın gelmesinde ve ziyaret etmesinde fayda olduğunu düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

70 ülkeden 3 bin civarında firmanın ürünlerini sergilediği fuara 100 ülkeden 200 binin üzerinde uzman ziyaretçi bekleniyor.


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CeBIT Fuarı
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