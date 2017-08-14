KONYA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi Avcı, "Çölleşmeyle mücadele, sadece teknik bilgiyle ya da parayla olacak bir hadise değil. Bunun için iyi organizasyonlara ve uygulamalara ihtiyaç var. Dünyanın sorunu da iyi örneklerin, iyi organizasyonların olamaması. Biz insanlara 'Aslında her türlü imkanınız var' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünce, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının desteğiyle düzenlenen "Uluslararası Çölleşmeyle Mücadele Eğitimi"nde, Türkiye'de bu alandaki iyi uygulama örnekleri ve tecrübeler, Afrika ülkelerinden temsilcilere anlatıldı.

Avcı, Konya'da bir otelde verilen eğitimde, Türkiye'nin çölleşmeyle mücadelede özellikle az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere yol gösterdiğini söyledi.

Çölleşmeyle mücadelenin sadece belli kurum ya da kişilerce üstlenilemeyecek kadar önem taşıdığını vurgulayan Avcı, "Çölleşme, toplumun tüm kesimlerinin aynı anda mücadele etmesi gereken küresel bir sorundur. Bütün dünyayı ilgilendiriyor. Türkiye her zaman elini taşın altına koyarak bu sorunu çözmeye gönülden destek vermiştir." diye konuştu.

Verdikleri eğitimle, tüm dünyada temiz çevre ve sürdürülebilir verimli toprak kullanımını hedeflediklerini belirten Avcı, arazide bozulmayı önlemeye yönelik faaliyetlerin çölleşmeyle mücadele örneği olduğunu dile getirdi.

- "Altından kalkılamayacak hiçbir sorun yoktur"

Eğitimde, çölleşmeye odaklanmak gerektiğine dikkati çektiklerini anlatan Avcı, şöyle devam etti:

"Çölleşmeyle mücadele sadece teknik bilgiyle ya da parayla olacak bir hadise değil. Bunun için iyi organizasyonlara ve uygulamalara ihtiyaç var. Dünyanın sorunu da iyi örneklerin, iyi organizasyonların olamaması. Biz insanlara 'Aslında her türlü imkanınız var' diyoruz. Kendimizi, her şeyi dışarıdan bekleyen bir toplum olarak görmeyelim. Birlikte hareket edersek, altından kalkılamayacak hiçbir sorun yoktur."

Avcı, eğitim kapsamında yapılan arazi çalışmalarıyla, yabancı ülkelerden gelen uzmanların, Türkiye'deki iyi uygulama örneklerini görme fırsatı bulduğuna dikkati çekti.

İyi örnekleri barındırması nedeniyle eğitim için Konya ve Mersin'i tercih ettiklerine değinen Avcı, Konya'da 3 gün sürecek eğitimin, 17 ve 18 Ağustos'ta Mersin'de düzenlenecek saha çalışmalarıyla tamamlanacağını kaydetti.

Programa, 19 Afrika ülkesinden 28 yetkili ile Türkiye'den akademisyenler, çiftçiler, çölleşmeyle mücadele eden dernek ve birliklerden temsilciler katıldı.