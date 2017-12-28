İSTANBUL (AA) - Nişantaşı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Çolak, dijital dönüşümle yapay zeka teknikleri birlikte kullanıldığında üretimdeki gelirin arttırılması, risklerin azaltılması ve uzun vadede gerçekçi tahminlerin yapılacağını belirterek, "Dijital dönüşüm ve yapay zeka teknikleri iyi bir şekilde kullanılarak trafik uygulamalarında da yapılırsa İstanbul'un trafiğine de büyük bir oranda çözüm getireceğine inanıyorum." dedi.

Nişantaşı Üniversitesi tarafından Gazi Üniversitesi, San Diego Üniversitesi, Youngstown State Üniversitesi ve Malezya Teknoloji Üniversitesi desteğiyle gerçekleştirilen ''Uluslararası Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Çalıştayı'' başladı.

Üniversitenin Maslak 1453 NeoTech Kampüsü'nde gerçekleştirilen çalıştayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Çolak, yapay zekanın dünyanın ve Türkiye'nin gündeminde olan bir konu olduğuna işaret ederek, yapay zeka ve dijital dönüşümün insanların hayatının her safhasında kullanılan bir teknoloji olduğunu söyledi.

Bu teknolojinin iyi bir şekilde bilinmesi ve kullanılması durumunda insanların hayatını kurtaracağının ve üretimi kolaylaştıracağının altını çizen Çolak, ''Yapay zeka teknikleri dünyada her sektörde uygulanan teknikler haline geldi. Beraberinde dijital dönüşüm de insanların günlük hayatlarında her zaman kullandıkları bir teknolojidir. Akıllı telefonlardan evlerdeki televizyonlara kadar kullanmış olduğumuz bütün elektronik cihazlarda bu dijital dönüşümü yaşıyoruz. Endüstride kullanmış olduğumuz robotlar ve yapmış olduğumuz teknolojilerin hepsi dijital dönüşümün içinde yer alan konulardır. Dijital dönüşümle yapay zeka teknikleri birlikte kullanılarak üretimdeki gelirin artırılması, risklerin azaltılması, uzun vadede gerçekçi tahminlerin yapılması mümkün olmaktadır.'' değerlendirmesini yaptı.

Dünyada büyük veri madenciliği, Bitcoin ve Blockchain gibi kavramların konuşulduğuna ve bunların dijital dönüşüm ve yapay zeka teknikleri kullanılarak yapıldığını anlatan Çolak, bunların iyi bilinmesi ve aktif kullanılması durumunda ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

- Yapay zekayla trafiğe çözüm

Çolak, bunun sadece üretimde kullanılmayacağını belirterek, şöyle devam etti:

''Dijital dönüşüm ve yapay zeka teknikleri iyi bir şekilde kullanılarak trafik uygulamalarında da yapılırsa İstanbul'un trafiğine de büyük bir oranda çözüm getireceğine inanıyorum. Çünkü trafikteki bu yoğun durum İstanbul'da yaşayan insanların günlük hayatında zamanlarının 3-4 saatini almaktadır. Bu model teknoloji kullanılarak hayatımızın her safhasında işleri kolaylaştırmak, verimi artırmak ve güvenli bir iş ortaya koymak mümkündür. Ülkelerin, şehirlerin kurulmasında, planlanmasından fabrikalardaki üretimhanelere kadar yapay zeka tekniklerini kullanmanız mümkün. Tabii bunu dijital dönüşümle beraber yaptığınızda çok daha anlamlı hale geliyor.''

Bitcoin'in dünyada kabul görmüş bir uygulama olduğunu ve bütün ülkelerde kullanıldığını ifade eden Çolak, uygulamanın çok hızlı bir şekilde yayıldığını ve Amerika'da Bitcoin'le alışveriş yapılabildiğini kaydetti.

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa da yapay zeka alanında çalışmalar yaptığını ve bal arılarıyla ilgili geliştirdiği yapay zeka yaklaşımının dünyada kullanılması nedeniyle ödül aldığını söyledi.

Yapay zekanın dünyada yaygınlaştığını ve yapay zekadan kaçış olmadığını vurgulayan Karaboğa, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Dijital dönüşüm dediğimiz zaman ilk akla gelen birbirleriyle haberleşen, aralarında internet ağı oluşturan zeki makinalardır. Zeki makina dediğimiz zaman da yapay zeka işin içerisine giriyor. Endüstri 4.0'dan kaçışımız yok. Endüstri 4.0 insansız fabrikaların oluşması, otomatik robotların kontrol ettiği ve üretime katkıda bulunduğu, karanlıkta çalışan fabrikaların olduğu bir dönem. İnsanlar arası ilişkilerde, iletişimde ve hizmetlerde robotların devreye girdiği bir dünyadan bahsediyoruz. Böyle bir dünyada söz sahibi olmak istiyorsak, kullanıcı olarak değil de üretici olarak yapay zekayla ilgili işlerin içinde bulunmamız gerekiyor.''

- ''Yapay zeka ülkelerin gücünü etkileyecek önemli bir gelişme''

Sadece üretim ve endüstri aşamasında değil hayatın her aşamasında yapay zekanın etkili olacağına işaret eden Karaboğa, yapay zekanın üretimde verimlilik, maliyetin düşmesi, insanların arzu ve istekleri doğrultusunda kendine has ürünlerin üretilmesi, insanlara hizmet eden ve insanların sağlığıyla ilgili çalışan robotların olması gibi olumlu yönleri olduğunu belirtti.

Yapay zekayla ilgili hayatın her aşamasında bilimsel gelişmeler ve ona dayalı gelişen ürünler görüleceğini aktaran Karaboğa, ''Getirisi sadece insanların konforu değil, yapay zeka ülkelerin gücü, savunma sanayisi, dünyadaki ağırlığı ve ürettiği teknolojiyle çok bağlı. Yapay zeka ülkelerin gücünü etkileyecek önemli bir gelişme. İnşallah biz sadece kullanıcılardan değil üretenlerden oluruz. Ülkemizin bu işte hızlanmasını ve ileriye doğru önderlik yapabilecek seviyeye gelmesini arzu ediyorum.'' diye konuştu.

Yapay zeka kullanılarak üretilen ürünlerde kullanımla ilgili çıkabilecek sorunlarda sorumluluğu alan insanların olacağına ve hukukun da kendisini buna göre geliştireceğine, yeni düzenlemeler yapacağına değinen Karaboğa, toplumun bu durumu benimsemesi durumunda, ilgili düzenlemelerin yapılması ve toplumun her parçasının bu gelişmelere ayak uydurması gerektiğini söyledi.

Büyük veri, siber güvenlik, biyoinformatik, dijital oyunlar, araçlar ve teknolojiler, kuantum ve post kuantum gibi konuların ele alındığı çalıştaya, araştırmacılar, akademisyenler, mühendisler ve sektör temsilcileri katıldı.