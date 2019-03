İSTANBUL (AA) - KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, “Ben şirketlerimize söylüyorum; dijitalleşmede Türkiye’nin, kamunun geldiği yer takdire değer. Bizim şirketler olarak dijitalleşmede kamuyu yakalamamız lazım. Akıllı şehircilik konusunda da biz tüm dünyada ders verecek noktaya geldik.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresi kapsamında Netaş Üst Yöneticisi (CEO) Müjdat Altay’ın moderatörlüğünde panel gerçekleştirildi.

Panelde konuşan KoçSistem Genel Müdürü Akarca, dünyanın her yerinde şehirleşmenin arttığını belirterek, her şehrin kendine has özellikleri ve ihtiyaçlarının farklı olduğunu kaydetti.

Akarca, Türkiye’de pek çok uygulamanın yapıldığını ifade ederek, “Barselona’nın, Dubai’nin akıllı şehirliliğini ben görmedim. Türkiye’de çok iyi uygulamaların yapıldığını biliyorum. Birkaç hafta önce Uzak Doğu’da sunum yaptık. Sunum yapanların kalitesinden, İstanbul’un geldiği ilerlemeden, teknoloji kullanımındaki kabiliyetinden dolayı herkes kalkıp teşekkür etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, diğer belediyelerimiz ve teknoloji firmalarımız da çok iyi, akıllı şehircilik uygulamalarını yapabiliyorlar.” diye konuştu.

Bundan sonra belki biraz daha bütçe ayırmak gerektiğini vurgulayan Akarca, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ekosistemi ayakta tutacak, yurt dışına açacak, bu örnekleri çoğaltacak bütçeleme ve finansal destekleme yapısını oturtmamız lazım. İstanbul’da olan sistemlerden daha gelişmiş olanını hiçbir yurt dışındaki şehirde görmedim. Ben şirketlerimize söylüyorum; dijitalleşmede Türkiye’nin, kamunun geldiği yer takdire değer. Bizim şirketler olarak dijitalleşmede kamuyu yakalamamız lazım. Türkiye’de kamunun geldiği yer çok önemli. Akıllı şehircilik konusunda biz tüm dünyada ders verecek noktaya geldik.”





- “Bugünün petrolü data”





Turkcell’in Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz ise 2050’de dünya nüfusunun yüzde 75’inin şehirlerde yaşadığının görüleceğini aktararak, “2020’lerde 1 milyonluk bir şehrin bir günlük data tüketiminin orta ölçekli bir operatörün mobil daha tüketiminin 40 katından fazla olduğunu göreceğiz. Bir akıllı fabrikanın orta ölçekli bir operatörün bir günlük data tüketiminin 5’te 1’ini tükettiğini göreceğiz.” dedi.

Ertopuz, bu rakamlara bir operatör açısından bakıldığında fırsatlar diyarı ve zorluklar bahçesi olarak görüldüğünü anlatarak, “Kendimizi telekomünikasyon şirketi olarak görmeyi bıraktık ve servis odaklı deneyim sağlayıcısı olarak görmeye başladık.” diye konuştu.

Bugünün petrolünün data olduğunu vurgulayan Ertopuz, Türkiye’nin datasının Türkiye’de kalması gerektiğini dile getirdi.





- "Dünyada nüfusun 3’te 2’si şehirlerde yaşayacak"





Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin de BM verilerine göre 2030 yılında dünya nüfusunun 8,6 milyar olmasının beklendiğini, Türkiye’de nüfusun ise 2050’de 95 milyonu geçmesinin beklendiğini belirterek, bu verilere göre, dünyada nüfusun 3’te 2’sinin şehirlerde yaşayacağını söyledi.

Şahin, nesnelerin birbirleriyle konuşması, enerji verimliliği ve yaşam kalitesinin artmasının akıllı şehirlerde yaşayanların çok daha verimli, etkin, refah içinde bir yaşam sürmeleri için kaçınılmaz olacağını aktararak, "Bunların temelinde çok önemli bir birleştirici var, o da iletişim. Bütün operatörler burada devreye giriyor. Biz sorumluluğumuzu bundan biraz daha fazla ve geniş görüyoruz. Belediyelerle de beraber bu çalışmaları yürütüyoruz. Bu ekosistemin etrafındaki şirketler, yapılar bir araya gelip ortak aklı oluşturduklarında, yaşayan merkezli düşündüklerinde mutlaka çok etkin ve verimli senaryolar ortaya çıkıyor." dedi.

Yapılan araştırmaların herhangi bir kişinin şehir içinde park yeri bulmasının zaman olarak yüzde 45 azaltılabileceğini gösterdiğini aktaran Şahin, ortak aklı; teknolojiyi şehirlerdeki insan hayatına fark oluşturacak şekilde kullanılması için bir araya getirmenin önemine işaret etti.

Kongre, çeşitli panellerin ardından 15 Mart Cuma günü sona erecek.