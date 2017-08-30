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Uluslararası Düsseldorf Karavan Fuarı başladı

DÜSSELDORF (AA) - Almanya'nın Düsseldorf kentinde başlayan 2017 Uluslararası Karavan Fuarı'na 30 ülkeden 590 firma katılıyor.Düsseldorf Fuar Merkezi'nde 214 bin metrekare alana kurulan fuarda Türkiye, 5 firmayla temsil ediliyor. Fuarda, fiyatları...

Uluslararası Düsseldorf Karavan Fuarı başladı

DÜSSELDORF (AA) - Almanya'nın Düsseldorf kentinde başlayan 2017 Uluslararası Karavan Fuarı'na 30 ülkeden 590 firma katılıyor.

Düsseldorf Fuar Merkezi'nde 214 bin metrekare alana kurulan fuarda Türkiye, 5 firmayla temsil ediliyor.

Fuarda, fiyatları 1 milyon avroyu aşan ve lüks evleri aratmayan karavanların yanı sıra karavan yedek parçaları, kamp ürünleri, karavanlar için güneş enerji ve uydu sistemleri ile çok sayıda elektronik ekipman da sergileniyor.

3 Eylül'de sona erecek fuarı yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

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