VİYANA (AA) - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Thomas Greminger, genç kadınların ve erkeklerin, çatışmaların önlenmesi ve barışı sağlama konusundaki rollerini güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

AGİT tarafından yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü münasebetiyle AGİT Genel Sekreteri Greminger ve AGİT Dönem Başkanlığı'nın Gençlik ve Güvenlik Özel Temsilcileri Anna-Katharina Deininger ve Nico Schernbeck'in mesajları paylaşıldı.

Uluslararası Gençlik Günü'nün, "Gençlik barış inşa ediyor" başlığı altına kutlanacağı belirtilen açıklamada, BM'nin ilgili faaliyetleri ve taahhütleri doğrultusunda gençlerin barış ve güvenlik için yapabileceği katkıların ele alınacağı aktarıldı.

AGİT Genel Sekreteri Greminger, yayımladığı mesajda, "AGİT, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2250 sayılı Gençlik, Barış ve Güvenlik Kararına ilişkin belirlenen taslak üzerine, genç kadınların ve erkeklerin, çatışmaların önlenmesi ve barışı sağlama konusundaki rollerini güçlendirmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

AGİT Gençlik ve Güvenlik Özel Temsilcisi Nico Schernbeck, gençlerin, çatışmaların ve sosyal şiddetin önlenmesinde kilit konumda olduğunu vurguladı.

AGİT Gençlik ve Güvenlik Özel Temsilcisi Anna-Katharina Deininger ise gençlerin kültürler arası diyaloğun yaygınlaştırılmasındaki önemine işaret ederek, "Farklı etnik ve dini cemaatlerin temsilcileri de dahil olmak üzere, çatışmalarda etkilenen bölgelerdeki gençler arasında kültürler arası diyaloğun çeşitliliğini sağlamak, çatışmaları olumlu bir yöne dönüştürmede etkili olabilir" değerlendirmesinde bulundu.