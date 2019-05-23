Uluslararası girişimciler projelerini görücüye çıkarıyor

Sivil toplum kuruluşları kişisel olarak bireyleri geliştirmekle birlikte toplumun da adım adım büyüyerek gelişmesini sağlamaktadır. JCI’ın ( Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği ) “Aktif gençler için önde gelen küresel network olmak” vizyonuna odaklanan üyeleri, “Gençlerin yetişmesi için fırsatlar sunarak toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak” misyonunu gerçekleştirmek için çalışmaktadırlar. Üyelerin kişisel becerilerini ve liderlik vasıflarını geliştirmesini, sosyal sorumluluk ve girişimcilik ruhu kazanmasını, üyeleri arasındaki takım çalışması ve dayanışmasını ön planda tutmaktadır.



JCI’ın faaliyetleri ile üyelerine aktif katılımları doğrultusunda sunduğu fırsat alanları

sınırsızdır. Bunların önemli bir bölümü Bireysel Gelişim , Toplumsal Fırsatlar, Uluslararası Fırsat ve İş Dünyası başlık altında toplanmaktadır.



Projektör 2019



JCI Istanbul , 2019 yılı içerisinde yer alan projelerini hem üyelerine hem de misafirlerine tanıtmak amacıyla Projektör etkinliğini gerçekleştirmektedir. 25 Mayıs günü 14:00 - 17:00 saatleri arasında eofis ve Koperatiff İstanbul sponsorluğunda eOfis Nurol Tower ‘da Projektör 2019 etkinliği düzenlenecektir.



JCI Istanbul’un bir gelenek haline getirdiği Projektör etkinliğinde Türkiye’nin en Başarılı On Genci Ödül Töreni , Crossroads Kısa Film Festivali, Enine Boyuna Franchising Zirvesi , Global Girişimcilik Haftası Çalışmaları,JCI Istanbul Akademi , JCI Istanbul Girişimcilik Eğitimleri , Performer Team çalışmaları ile ziyaretçilerine çalışmalarını anlatacaktır.

