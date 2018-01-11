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Uluslararası göçmen kaçakçılığı örgütüne operasyon

- Edirne'de jandarma ekipleri, yabancı uyrukluları yasa dışı yollarla yurt dışına çıkartan 23 kişilik uluslararası göçmen kaçakçılığı örgütünü çökertti

Uluslararası göçmen kaçakçılığı örgütüne operasyon

EDİRNE (AA) - Jandarma ekipleri, yabancı uyrukluları yasa dışı yollarla yurt dışına çıkartan 23 kişilik uluslararası göçmen kaçakçılığı örgütünü çökertti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan aldıkları yabancı uyruklu kişileri yüklü miktarda para karşılığında botlarla Meriç Nehri'nden Yunanistan'a, buradan da Avrupa ülkelerine sevk eden, uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan bir suç örgütü tespit edildi.

Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Kasım 2017'de başlatılan soruşturma kapsamında, Edirne Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yaklaşık 2 aydır takip edilen zanlılara yönelik, İstanbul ve Uzunköprü'de dün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgütün Yunanistan ve buradan da Avrupa ülkelerine bağlantısını sağlayan 1'i Yunanistan uyruklu 23 zanlı yakalandı.

Operasyonda göçmen kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen 3 araç, 1 tabanca ve 30 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 23 şüpheli, Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Uzunköprü Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Öte yandan, uluslararası göçmen kaçakçılığı örgütüne yönelik birçok operasyon düzenlendiği ve çok sayıda göçmen kaçakçısı ve yabancı uyruklunun da yakalandığı öğrenildi.


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