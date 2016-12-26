İSTANBUL (AA) - Yedi Hilal Derneği Genel Başkanı Mustafa Enesoğlu, "Filistin'de Müslüman kardeşlerimize zulmeden Yahudiler, İspanya'dan kovulurken de Hitler'den kaçarken de birlikte yaşadıkları Müslümanlara zulmediyorlar. Irkçılıktan kaçan Yahudiler, bugün Filistin'de ırkçılık yapıyorlar." dedi.

Yedi Hilal Derneği tarafından düzenlenen "Uluslararası İstanbul Konuşmaları"nın ilk etkinliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal'in katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Meşal'in konuşmasından önce katılımcılara hitap eden Enesoğlu, dünyadaki Müslüman liderleri Türkiye'deki Müslüman gençlikle buluşturmayı arzu ettiklerini söyledi.

Enesoğlu, gençlere dava bilincini aktarmak ve bu uğurda örnek liderler gibi mücadele etmelerini istediklerini anlatarak, Halid Meşal'e hitaben "Burada olmanızın bizim için, buradaki genç kardeşlerimiz için çok büyük sembolik anlamları var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref ve onur verdiniz. Mücadeleniz, mücadelemizdir." ifadelerini kullandı.

Dünyanın kilidinin Kudüs, anahtarının ise İstanbul olduğunu dile getiren Enesoğlu, "Bu yüzden heyecanımız büyük, coşkumuz bugün çok fazla. İçe kapatılmaya, karamsarlığa itilmeye çalışıyoruz. Bütün bunları reddediyoruz. Umudu, heyecanı, aşkı ve geleceği konuşmak üzere buradayız. Bunun için 'Uluslararası İstanbul Konuşmaları'nı tertipledik. Bu konuşmaları, bundan sonra da dünyada yaşayan Müslüman öncülerle devam ettireceğiz." diye konuştu.

- "Filistin'de ırkçılık yapıyorlar"

İnsanlığın dirilişinin Ortadoğu'nun dirilişiyle doğru, Avrupa'nın dirilişiyle ters orantılı olduğunu belirten Enesoğlu, şunları kaydetti:

"Haçlı savaşlarında milyonlarca insanın öldürüldüğünü biliyoruz. Dünyanın sömürgeleştirildiği dönemde, 50 milyon insanın öldürüldüğünü biliyoruz. 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda 70 milyonu aşkın insanın öldürüldüğünü biliyoruz. Irak'ta 1,5 milyon kardeşimizi, hala devam etmekte olan Suriye'de de 500 binden fazla kardeşimizi kaybettik. İnsanoğlu yaratıldığından beri, hak ve batıl mücadelesi devam etmektedir. Bundan sonra da devam edecektir. Bizler şunu görüyoruz ki Filistin'de Müslüman kardeşlerimize zulmeden Yahudiler, İspanya'dan kovulurken de Hitler'den kaçarken de birlikte yaşadıkları Müslümanlara zulmediyorlar. Irkçılıktan kaçan Yahudiler, bugün Filistin'de ırkçılık yapıyorlar. Saldırgan bir siyonizme karşı, savunmacı bir direniş çok önemlidir."

Konuşmaların ardından, Yedi Hilal Derneği Genel Başkanı Enesoğlu tarafından Hamas Siyasi Büro Başkanı Meşal'e tablo hediye edildi.

Kur'an-ı Kerim okunan etkinlikte, derneğin tanıtım videosu gösterildi, Grup Yürüyüş de bir konser verdi.