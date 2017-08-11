Uluslararası Kampala Üniversitesi Türkçe bölümü açmak istiyor

ANKARA (AA) - ALAATİN DOĞRU - Uganda Uluslararası Kampala Üniversitesi Rektörü Dr. Muhammed Mpezamihigo, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ister ve Türkiye gerekli desteği sağlarsa üniversitemizde hemen Türkoloji ve Türkçe bölümü açabiliriz." dedi.

Afrika'dan bazı akademisyenler ile Türkiye'deki üniversitelerin eğitim programlarını yakından incelemek için Ankara'ya gelen Mpezamihigo, AA muhabirine izlenimlerini aktardı.

Mpezamihigo, Türkiye'deki birçok üniversitenin eğitim programlarını görme imkanı bulduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Türkiye'deki yüksek lisans eğitimi Avrupa ve ABD ile aynı standartlara sahip. Fakat Türkçenin dünyada yeteri kadar yaygın olmaması nedeniyle bu durum diğer ülkeler tarafından bilinmiyor." diye konuştu.

Uganda ve Türkiye arasındaki iş birliğinin özellikle 2010'dan sonra büyük bir gelişme kaydettiğine dikkati çeken Mpezamihigo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki aylarda Uganda'yı ziyaret ettiğini ve ülkesiyle eğitim başta olmak üzere birçok alanda protokoller imzaladığını anımsattı.

- "Uganda'da Türkoloji ve Türkçe bölümünü hemen açabiliriz"

Ülkesindeki üniversite mezunlarının Türkiye'de Türkçe öğrenmek istediğini ve halihazırda 200 kadar Ugandalı öğrencinin Türkiye'deki üniversitelerde master ve doktora eğitimi aldıklarını aktaran Mpezamihigo, şöyle devam etti:

"Bazen bana soruluyor neden Türkiye ve Türkçe di̇ye? Ben de di̇yorum ki̇ bir dil fazla öğrenmenin ne zararı var ayrıca Türkiye gibi Afrika'ya sahip çıkan başka ülke yok dünyada. Türkçe vesilesiyle Türkiye'nin di̇li̇ni̇ ve kültürünü öğrenme fırsatını buluyor öğrencilerimiz. Bu gelişmeler de iki ülkenin ilişkilerine katkı sağlıyor. Dolayısıyla eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan ister ve Türkiye gerekli desteği sağlarsa üniversitemde hemen Türkoloji ve Türkçe bölümünü açabiliriz. Bunu hemen yarın bile yapabiliriz. Türkiye yeter ki bize akademik alanda yeterli enstrüman sağlasın."

Mpezamihigo, Türkiye'den de öğrencilerin Uganda'ya üniversite eğitimi için gelebileceğini dile getirerek, Uganda'nın Afrika kıtasının en gelişmiş ülkeleri arasında bulunduğunu ve üniversitelerinin dünyadaki önemli üniversiteler arasında yer aldığını vurguladı.

- Ülkede 43 üniversite bulunuyor

Ülkesinde 9'u devlet üniversitesi olmak üzere 43 üniversite bulunduğunu, rektörü olduğu Kampala Uluslararası Üniversitesi dahil diğerlerinin özel üniversite statüsünde olduğunu aktaran Mpezamihigo, Uganda Uluslararası Üniversitesinin ayrıca Tanzanya'nın başkenti Darusselam ve Kenya'da da şubelerinin bulunduğunu söyledi.

Uganda'nın, kaliteli eğitim ve üniversitelerinin yanı sıra tabiatıyla da tanınan bi̇r yer olduğunu ve ülkede sıcaklığın yıl boyunca 21-24 santigrat derece arasında değiştiğini ifade eden Mpezamihigo, önceleri akademik kariyeri için yabancı ülkelere gi̇den öğrenci̇lerin artık Uganda'yı yükselen eğitim kalitesi nedeniyle tercih ettiğini sözlerine ekledi.

Ülkesinin ekonomik olarak da öğrenciler için cazibe merkezi olacağını dile getiren Mpezamihigo, Uganda'nın oldukça ucuz olduğunu kaydetti.

Güvenli olduğu için de tercih edilen Uganda'da uluslararası birçok öğrencinin eğitim gördüğünü anlatan Mpezamihigo, Kampala Uluslararası Üniversitesinde Hindistan, Mısır, Paki̇stan dahil yaklaşık 30 ülkeden öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Mpezamihigo, Uganda'ya gitmek isteyen Türk vatandaşlarının vizelerini havaalanından da alabileceğini hatırlatarak, isteyenlerin 3 ay sonunda rahatlıkla vizelerini uzatabileceğini kaydetti.



