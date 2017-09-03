Uluslararası Karavan Fuarı'nda Türk firmalarına yoğun ilgi

DÜSSELDORF (AA) - Almanya'nın Düsseldorf kentinde Uluslararası Karavan Fuarı'ndaki Türk firmalar katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin 5 kuruluş ile temsil edildiği fuara yaklaşık 30 ülkeden 590 firma katıldı.

Geçen hafta ziyaretçilere kapılarını açan, 214 bin metrekarelik alana kurulan ve 2 bin 100'den fazla karavanın sergilendiği fuarın son gününde Türk firmalar yoğun ilgi gördü.

Fuara katılanlardan, Sakarya'da 40 yıldır karavan üreten bir firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Altuğ Başoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuruluş olarak son 10 yıldır mini karavanlar ürettiklerini söyledi.

Başoğlu, "Daha önce bu fuarlara katılmak, uluslararası marka üretmek hayaldi. Biz bunları gerçekleştirdik. Şimdi benim şahsen hedefim karavanlarımızı montajsız deniz aşırı ülkelere göndermek, gönderdiğimiz yerde monte etmek istiyoruz. Bu fuara her yıl katılıyoruz, çok memnunuz. Şu an 35'ten fazla ülkeye ihracat yapıyoruz ve bu bizi mutlu ediyor." dedi.

Diğer bir karavan markasının Pazarlama Müdürü Şener Kale de beklemedikleri bir taleple karşılaştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu alanda kendini tanıtmakta çok ciddi sıkıntıları olduğunu gördük. Türkiye'den bu fuara çok az sayıda katılım oldu. Bunun inşallah önümüzdeki yıllarda 15-25 olması hatta daha fazla artmasını isterim. Türkiye'de bu sektörde vergilendirme oranlarında iyileştirmeye gidilirse ülkemizin Avrupa'da gelecekte üretici olarak ciddi anlamda ses getireceğine inanıyorum."

Fuarda tanıtılan karavanları üreten başka bir firmanın yöneticisi Recep Güleryüz, sektörde rekabetin çok olduğunu vurguladı.

Avrupalı üreticinin kalitesinin ve pazara yakınlığının avantaj sayılabileceğini anlatan Güleryüz, ancak kendi firmalarının daha uygun fiyata üretim yapıp talebe hızlı reaksiyon gösterebildiğini aktardı.