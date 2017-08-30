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Uluslararası Kızıl Haç Komitesinden Libya'ya tıbbi yardım

TRABLUS (AA) - Uluslararası Kızıl Haç Komitesinin, Libya'nın doğusundaki en büyük hastane Bingazi Tıp Merkezine acil tıbbi yardım gönderdiği bildirildi. Bingazi Tıp Merkezinin sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan açıklamada,...

Uluslararası Kızıl Haç Komitesinden Libya'ya tıbbi yardım

TRABLUS (AA) - Uluslararası Kızıl Haç Komitesinin, Libya'nın doğusundaki en büyük hastane Bingazi Tıp Merkezine acil tıbbi yardım gönderdiği bildirildi.

Bingazi Tıp Merkezinin sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan açıklamada, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Bingazi Temsilciliği tarafından gönderilen acil tıbbi yardım malzemelerinin teslim alındığı ifade edildi.

Açıklamada, yardım malzemelerinin sayısı ve miktarı hakkında bilgi verilmedi.

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Basın Sorumlusu Faris Abid de Bingazi Tıp Merkezinde çok fazla tıbbi malzeme eksikliği olduğuna dikkat çekerek, acil yardımların gönderildiğini aktardı.

Abid, bunun yapılan ilk yardım olmadığını belirterek, tıbbi yardımların devamının geleceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
LibyaTıbbi YardımUluslararası Kızıl Haç Komitesi
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