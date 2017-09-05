Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Maurer Gazze'de

GAZZE (AA) - Resmi temaslarda bulunmak üzere Gazze'yi ziyaret eden Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Maurer, "Gazze'deki insani durumu ve uluslararası kanunlara saygı duyulması gerektiği meselesini ele aldık." diyerek, Sinvar ile görüşmelerinin verimli geçtiğini söyledi.

AA muhabirine konuşan Gazze'deki Kızılhaç Basın sözcüsü Suheyr Zagut da ICRC Başkanı Maurer'in ziyaretinin, Filistin ve İsrail topraklarındaki insani durumu görme, Filistinli ve İsrailli yetkililerle bir araya gelme amacı taşıdığını belirtti.

Zagut, Maurer'in bu akşam Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceğini ifade etti.

ICRC Başkanı Maurer, bu sabah Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye gelmişti.









