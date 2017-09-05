Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape dünya bankası HDP Heyeti A Erkek Voleybol Milli Takımı
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Maurer Ramallah'ta

- Filistin Devlet Başkanı Abbas, Batı Şeria'yı ziyaret eden Maurer ile bir araya geldi

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Maurer Ramallah'ta

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria'yı ziyaret eden Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer ile bir araya geldi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas, insani durumu yerinde incelemek üzere bölgeye gelen ICRC Başkanı Maurer'i Ramallah kentindeki makamında kabul etti.

Görüşmede, barış için iki devletli çözüme bağlılıklarını yineleyen Abbas, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olan Yahudi yerleşim politikasının siyasi süreci tehlikeye attığını belirtti. Abbas, Hamas'a da Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze Şeridi'ndeki işlerini yapma imkânı vermek üzere idare komitesini feshetme çağrısında bulundu.

Maurer ise görüşmede ICRC'nin uluslararası insancıl hukuku Filistin topraklarında uygulama çabalarına ilişkin bilgi verdi.

ICRC Başkanı Maurer, bölgede bugünkü resmi temasları kapsamında Gazze'yi de ziyaret etmiş ve Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar ile görüşmüştü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Filistin Devlet BaşkanıICRCMahmud AbbasPeter Maurer
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5