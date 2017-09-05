Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Maurer Ramallah'ta

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria'yı ziyaret eden Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer ile bir araya geldi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas, insani durumu yerinde incelemek üzere bölgeye gelen ICRC Başkanı Maurer'i Ramallah kentindeki makamında kabul etti.

Görüşmede, barış için iki devletli çözüme bağlılıklarını yineleyen Abbas, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olan Yahudi yerleşim politikasının siyasi süreci tehlikeye attığını belirtti. Abbas, Hamas'a da Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze Şeridi'ndeki işlerini yapma imkânı vermek üzere idare komitesini feshetme çağrısında bulundu.

Maurer ise görüşmede ICRC'nin uluslararası insancıl hukuku Filistin topraklarında uygulama çabalarına ilişkin bilgi verdi.

ICRC Başkanı Maurer, bölgede bugünkü resmi temasları kapsamında Gazze'yi de ziyaret etmiş ve Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar ile görüşmüştü.