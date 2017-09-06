Uluslararası Kriz Grubundan Myanmar raporu

BRÜKSEL (AA) - Uluslararası Kriz Grubu, Myanmar hükümetinin, Müslümanlara karşı şiddet ve nefreti körükleyen radikal ve aşırıcı Budist gruplarla etkili mücadele edemediğini kaydetti.

Merkezi Brüksel'de bulunan ve dünya genelindeki krizler hakkında rapor hazırlayan grup, Myanmar'daki aşırı milliyetçi Budist grupların ülkedeki gerginliği artırmada oynadığı role ilişkin "Myanmar'da Budizm ve Devlet Gücü" başlıklı rapor yayımladı.

Myanmar hükümetinin radikal Budist gruplara karşı mücadelede başarısız kaldığı belirtilen raporda, hükümetin uyguladığı yasakların işe yaramak yerine bu grupların toplum nezdinde ellerini güçlendirdiği ifade edildi.

Raporda, Myanmar'ın Arakan eyaletinin yeni bir krize sürüklendiği, radikal Budist milliyetçilerin gerginliğin artmasını fırsat bilerek nefret söylemini ve şiddeti artırdığı vurgulandı.



Arakan'daki artan şiddettin İslam karşıtı duyguları körüklediği, mevcut krizin toplumlar arası bölünme ve şiddete yol açtığı kaydedilen raporda, bu durumun ülke geneline sıçrayabileceği uyarısında bulunuldu.

Raporda, Myanmar'da 2011'de başlayan siyasi liberalleşmeyle özellikle Arakan bölgesinde radikal Budist milliyetçi grupların Müslümanlara karşı şiddet ile nefret söylemlerini artırdığı bildirildi.

- "Dini konular çok etkili"

Myanmar'ın önde gelen MaBaTha (Irk ve Dinin Korunması Derneği) adlı radikal Budist grubunun Müslümanlara karşı şiddet ve nefreti körüklemekte etkin rol oynadığına işaret edilen raporda, Myanmar hükümetinin bu gruba karşı aldığı önlemlerin grubu zayıflatmak yerine güçlendirdiği kaydedildi.

Rapor, MaBaTha gibi milliyetçi Budist grupların Myanmar toplumu nezdinde özellikle dini konularda çok etkili olduğu belirtildi.

Bu grupların toplumda, "Myanmar hükümetinin Budist değerleri önemsemediği havası oluşturmaya çalıştığı" ifade edilen raporda, hükümetin söz konusu gruplara karşı aldığı önlemlerin Budist toplumda dini değerlere zarar verme çabası olarak yorumlandığı aktarıldı.

- "Şiddetin daha da büyümesi riskini beraberinde getiriyor"

Uluslararası Kriz Grubunun hazırladığı raporda şu ifadelere de yer verildi:

"Radikal MaBaTha grubunun bazı önde gelen papazları, aşırı Müslüman karşıtı görüşlere sahip. Bu kişiler ırk ve dinlerini korumak adına şiddeti körüklüyor ya da şiddete göz yumuyor. Toplumlar arası gergin ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda bu durum şiddetin daha da büyümesi riskini beraberinde getiriyor."

Ayrıca aşırı milliyetçi Budist grupların Myanmar'da çok etnikli ve çok dinli bölgelerde barışı tehdit ettiğine değinilen raporda, Myanmar hükümetinin radikal gruplarla mücadelesinde bu grupların toplum ve siyaset üzerindeki etkisini göz önüne alarak hareket etmesi gerektiği vurgulandı.