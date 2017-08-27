GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de düzenlenen "Uluslararası Kuşburnu-Pestil-Kültür ve Turizm Festivali" kapsamında üreticiler, en güzel dut pekmezi, pestil ve kuşburnu marmelatı için yarıştı.

Gümüşhane Valiliği ve Belediyesince bu yıl 23'üncüsü düzenlenen festivalin son gün etkinliğinde kent merkezindeki Ataç Konağı'nda gerçekleştirilen yarışmaya 24 üretici dut pekmezi, 15'i dut pestili ve 11'i de kuşburnu marmelatı ile katıldı.

Yarışmada jüri üyeleri, organik olarak üretilen ürünleri renk, tat, koku, temizlik, elastikiyet, kıvam ve ambalaj gibi kriterler ölçüsünde değerlendirdi.

Refaktometre cihazı ile ölçüm yaparak tattıkları pestil, dut pekmezi ve kuşburnu marmelatlarını puanlandıran jüri üyeleri, pestil ve dut pekmezi kategorisinde Aydın Bal'ı birinciliğe layık gördü. Kuşburnu marmelatında da Gülayşe Meral birinciliği elde etti.

İlgili dallarda birincilik elde eden yarışmacılara Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen tarafından 600'er lira para ödülü verildi.

Yarışmada konuşan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Edip Birşen, kentin marke ürünlerini geleneksel yöntemlerle yapan ve her geçen gün ürünlere lezzet katan üreticilere teşekkür etti.

Kuşburnu, pestil ve kömenin kentin marka ürünleri olduğuna işaret eden Birşen, "Çiftçimiz hiçbir katkı maddesi kullanmadan otantik bir lezzeti ortaya çıkarıyor. Kendilerine hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Gümüşhane dut pekmezi, pestil-köme ve kuşburnu ürünlerinin en güzel yetiştiği ve en güzel işlendiği ildir. Bu markalaşmada bir sanat icra eden üreticilerimize saygılar sunuyorum." dedi.

- En güzel yöresel yemek yarışması

Etkinlik kapsamında düzenlenen en güzel yöresel yemek yarışmasında da Seher Çakır'ın kent mutfağına özgü hazırladığı kesme mantı yemeği jüri üyelerinden tam not aldı.

Çakır'a 600 birincilik ödülünü Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen takdim etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, burada yaptığı konuşmada, geleneksel kültürlerin yöre insanının kararlılığıyla yaşayabildiğine dikkati çekerek, Gümüşhanelilerin bu konuda çok özverili davrandığını söyledi.

Ateş, yöresel kültürün korunması ve lezzetlerin gelecek kuşaklara taşınmasına katkı sunanlara teşekkür etti.

Festival, çeşitli yöresel programların ardından Murat Boz'un konseriyle bu akşam sona erecek.



