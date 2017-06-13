Uluslararası Mezunlar Derneği iftarı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de farklı üniversitelerden mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye Uluslararası Mezunlar Derneğince (TUMED) düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerinde ''Türkiye Mezunları'' başlığıyla düzenlenen iftara, aralarında Azerbaycan, Pakistan, Arnavutluk, Sudan, Sierra Leone, Ürdün, Makedonya, Cezayir, Fas, Mali, Etiyopya, Hindistan, Kırgızistan, Bangladeş ve İran'ın da bulduğunu 35'e yakın ülkenin vatandaşı olup, yüksek öğrenimlerini Türkiye'de tamamlayan kişiler katıldı.

Programda konuşan TUMED Başkanı Dr. Ergaş Cumayev, dernek olarak hızla artan yabancı öğrenci yoğunluğuna yönelik çalışmalarda bulunduklarını belirtti.

Cumayev, ''Yeni mezunlara yol göstermek, iş hayatlarında atılacakları ilk adımlara destek olmak, çalışma hayatlarına devam edenlerle bir araya gelip fikir üretmek, oraya konulan projeleri hayata geçirmek ve medeniyetimizin yeniden inşası için ihtiyaç duyulan birliği sağlamak en önemli hedefimiz.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin mezun olan öğrencilerle ilgili, daha aktif ve etkin politikalar üretmesinin zorunlu olduğuna işaret eden Cumayev, "Burada en önemli hususlardan biri, bu mezunların kendi ülkelerine dönmelerinin yanı sıra, Türkiye'de de kalıp, aldıkları bilgi ve tecrübeyi Anadolu insanıyla paylaşmak isteyenler için gerekli imkanların sağlanması ve bu yoldaki zorluklarının kolaylaştırılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumayev, ''Türkiye Mezunları, Türkiye'de, bir Arnavut, bir Bangladeşli, bir Cibutili olabilir ama ülkelerine döndüklerinde birer Türk, birer Türk elçisidir.'' diyerek, ilerleyen yıllarda uluslararası öğrenci sayısının 250 binlere kadar artabileceğini sözlerine ekledi.

Programda, ülkelerarası bağların güçlendirilmesi konusu da ele alındı.