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Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği iftarı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) üyeleri Başakşehir'deki iftarda bir araya geldi.Başakşehir Belediyesi'nin ev sahipliğindeki programda konuşan UMAD Başkanı Abdulvahhab Ekinci, İslam ülkelerinde yaşanan...

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği iftarı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) üyeleri Başakşehir'deki iftarda bir araya geldi.

Başakşehir Belediyesi'nin ev sahipliğindeki programda konuşan UMAD Başkanı Abdulvahhab Ekinci, İslam ülkelerinde yaşanan çatışmaların çözümünde alimlerin önemine değinerek, "İslam ülkeleri olarak ciddi bir süreçten geçiyor, sıkıntılı bir dönemde yaşıyoruz. Bu sıkıntılar, parçalanmalar, ahlaki yozlaşmalar yaşadığımız çağa has bir özellik değildir ve ilk kez yaşanmıyor. Bu sıkıntılar İslam tarihinde farklı dönemlerde yaşanmış, ümmetin parçalandığı dönemlerde birliği sağlayan alimler olmuştur." diye konuştu.

Müslüman alimlerin şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını dile getiren Ekinci, "Biz şiddetin her türlüsünden uzağız ve her türlü şiddetin İslam'da yerli olmadığını düşünürüz. Ümmetin birliğini ve beraberliğini sağlayan bir anlayışı taşımaktayız." dedi.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Mustafa Karataş da "İslam dünyasındaki alimler olarak Kur'an ve sünnet etrafında birleşmeliyiz. 'Arap baharı' denen o serüveni başta doğru anlayamadık. Arap baharını okuyamadığımız, anlayamadığımız ortaya çıktı. Yanıldık ve yanıltıldık." dedi.

Program konuşmaların ardından son buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Müslüman Alimler Birliği
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