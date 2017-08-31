Uluslararası Musul Havalimanı Genel Müdürü Ali:

ERBİL (AA) - Irak'ta Uluslararası Musul Havalimanı Genel Müdürü Haydar Ali, terör örgütü DEAŞ'ın Musul Havalimanı'na kullanılamayacak derecede zarar verdiğini belirtti.

AA muhabirine konuşan Ali, "Musul Havalimanı, DEAŞ nedeniyle akıl almayacak şekilde tahribata uğradı." dedi.

"Havalimanındaki zararı tespit etmeye gittiğimizde DEAŞ'ın burayı adeta ustaca tahrip ettiğini gördük." diyen Ali, "DEAŞ, insanlık düşmanı olduğu için pisti de parçalara ayırmış ve orada 22 tünel kazmış. Her tünel arasında yaklaşık 22 metre mesafe bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Musul Havalimanı'nın Irak'ın en eski havalimanlarından olduğunu ve 1920 yılında inşa edildiğini anımsatan Ali, yeniden inşası için yaklaşık 50 milyon dolara ihtiyaç duyduklarını kaydetti.







