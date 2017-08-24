Uluslararası öğrenciler

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yürütülen "Damla Projesi" kapsamında uluslararası 20 üniversite öğrencisi, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nı gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje bünyesinde, aralarında Çin ve Etiyopya'nın da olduğu çeşitli ülkelerden 20 üniversite öğrencisi, Bağcılar'da ziyaretlerde bulundu.

"Hayalleri tebessümle renklendirelim" sloganıyla yola çıkan öğrenciler, Suriyeli çocukların eğitim gördüğü okulun ardından Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nı ziyaret etti.

"Damla Projesi" üyesi öğrenciler, Engelliler Sarayı'nda eğitimden sanata kadar verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.

Öğrenciler, daha sonra hem yurt içinde hem de yurt dışında başarılı olan çocuklarla sohbet etti. Kısa sürede kaynaşan öğrenciler ve engelliler beraber oyunlar oynadı, tezgah başında halı dokudu.

Bazı öğrenciler, görme engellilerin yaşadığı zorlukları daha iyi anlamak için gözlerine bant takıp yürüyüş bandında yürüdü. Keyifli geçen ziyarette öğrenciler Engelliler Sarayı’na hayran kaldıklarını belirtti.

Uludağ Üniversitesi'nde okuyan Etiyopyalı Sofia Ali Mekonner, "Ben böyle bir hizmetin belediyeye ait olduğuna inanamadım. Çünkü bizim ülkemizde belediyelerde böyle bir şey yok. Burası gerçekten bir saray. Buradaki çocuklar gerçekten çok zekiler ve çok cana yakınlar. Bugün burada çok eğlendik. Onların gözlerinin içinin gülmesi beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

