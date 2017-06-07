Uluslararası öğrencileri mezuniyet heyecanı sardı

ANKARA (AA) - Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelerek öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) her yıl düzenlediği "Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Törenleri"nin altıncısı ile Türkiye'ye veda edecek.

YTB'den edinilen bilgiye göre, her yıl renkli görüntülere sahne olan Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Törenlerinin altıncısı 10 Haziran'da saat 17.30'da Ankara Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu'nda yapılacak.

Türkiye Bursları kapsamında Türkiye Mezunları'na yönelik törende mezunlar, her yıl olduğu gibi yerel kıyafetleriyle ülkelerine özgü etkinlikleri sergileyecek.

2017 yaz dönemi itibariyle mezun olacak Türkiye Burslusu veya kendi imkanlarıyla öğrenim gören uluslararası öğrencilerden bin kişinin katılması beklenen törende verilen iftar yemeği, dünyanın dört bir yanından mezunları aynı sofrada bir araya getirecek.

6. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreninde eğitimlerini başarıyla tamamlayan uluslararası öğrencilere çeşitli ödüller de verilecek.

- Türkiye Bursları ve Türkiye Mezunları

"Türkiye Bursları"na geçen yıl 172 ülkeden başvuru yapıldı.

Her yıl yaklaşık 5 bin öğrenci burs almaya hak kazanarak Türkiye'de eğitim görüyor.

Bugün, 160 ülkeden 60 bin Türkiye Mezunu var.

