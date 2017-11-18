ANTALYA (AA) - Uluslararası Parlamenterler Arası Futbol Turnuvası'nda TBMM Parlamenterler Futbol Takımı, Macaristan Parlamenterler Futbol Takımı'nı 2-0 yendi.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Sports Arena'da düzenlenen turnuvada TBMM Parlamenterler Futbol Takımı, ikinci maçında Macaristan Parlamenterler Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi.
TBMM Parlamenterler Futbol Takımı, Macaristan Parlamenterler takımıyla oynadığı karşılaşmadan 2-0'lik galibiyetle ayrıldı. Türkiye'nin iki golünü de Oktay Çanak attı.
TBMM Parlamenterler Takımında, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök, AK Parti genel başkan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Şahin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, AK Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, AK Parti Adana Milletvekili Taner Dağlı, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Köpçü, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, eski milletvekilleri Mevlüt Akgün, Mehmet Geldi ve Osman Ören yer alıyor.
Turnuva, yarın oynanacak final maçlarıyla sona erecek.