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"Uluslararası Sağlık Haberciliği Eğitimi" katılımcılarından AA'ya ziyaret

- AA ve SESRIC iş birliğiyle İİT ülkelerindeki sağlık muhabirlerine yönelik düzenlenen "Uluslararası Sağlık Haberciliği Eğitimi"nin katılımcıları AA'ya geldi

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) iş birliğiyle İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye ülkelerde sağlık haberleri yapan ve yapacak gazetecilere yönelik düzenlenen "Uluslararası Sağlık Haberciliği Eğitimi"nin katılımcıları AA'yı ziyaret etti.

Eğitim programı kapsamında AA'ya gelen gazetecileri, AA İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktör Vekili Mücahit Muhammed Soykan ağırladı.

Soykan, AA'nın uluslararası yapılanması ve işleyişi hakkında heyete sunum yaptı ve konuk gazetecilerin sorularını yanıtladı.

- Uluslararası Sağlık Haberciliği Eğitimi

Arnavutluk, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Fas, Somali, Pakistan, Lübnan, Kazakistan ve Türkiye'deki farklı kurumlardan gelen gazetecilerin katıldığı eğitim, 8-18 Ağustos tarihleri arasında Çukurambar Point Hotel'de düzenleniyor.

İİT örgütlerinin temsilcileri, sağlık gazeteciliği uzmanları, üniversitelerden gelen deneyimli akademisyenler ve AA'nın tecrübeli habercileri tarafından gerçekleştirilecek eğitim, gazetecilerin sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini ve İİT üyesi ülkelerdeki sağlık konularının mevcut durumu daha geniş bir biçimde anlamasını sağlamayı amaçlıyor.

İslam ülkeleri arasındaki iş birliğine katkı sunacak eğitimlerle, sağlık habercileri arasında ortak ağlar oluşturulması, ülkelerdeki sağlık hizmetleri ve buna bağlı medyanın etkin kullanımının katılımcılara öğretilmesi ile ülkelerin birbirini doğru tanımasının sağlanması, İİT'nin farklı ülkelerdeki sağlık hizmetlerinin gazetecilere aktarılması da planlanıyor.

Ayrıca eğitim sonunda, katılımcıların, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine medyayı dahil edebilmesi, İİT ülkelerinde sağlık hizmetleri hakkında etkileyici haberler yazabilmesi, haberini uluslararası sağlık hukuku çerçevesinde ele alabilmeleri, haberini görsellerle destekleyebilmeleri, İİT ülkeleri için öncelikli sağlık konularına ilişkin bilgi verebilmeleri, sağlık alanındaki çıkar çatışmalarının değerlendirilmesi için gerekli bilgileri sunabilmeleri, tıbbi raporlar ve sağlık istatistiklerini yorumlayabilmeleri hedefleniyor.




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AAİİTSESRICUluslararası Sağlık Haberciliği Eğitimi
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