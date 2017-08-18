"Uluslararası Sağlık Haberciliği Eğitimi" sertifika töreni

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye ülkelerdeki gazetecilerin mesleki gelişimini desteklemek için AA'nın eğitim programlarını sürdüreceğini belirterek, "Bu eğitim çalışmalarımız bölge ve dost ülkelerdeki gazetecilerin uzmanlaşmasını ve uzmanlık alanlarında daha iyi işler üretmesini sağlamak amacını taşıyor." dedi.

AA ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) iş birliğiyle İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye ülkelerde sağlık haberleri yapan gazetecilere yönelik düzenlenen "Uluslararası Sağlık Haberciliği Eğitimi"ne katılanlara sertifikaları Çukurambar Point Hotel'de düzenlenen törenle verildi.

Mutanoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Uluslararası Sağlık Haberciliği Eğitimi" projesinin AA ve SESRİC'in birlikte gerçekleştirdiği ilk proje olduğunu ibelirterek, bu projenin İİT'ye bağlı üye ülkelerin gazetecilerinin formasyonlarının artırılması yoluyla bir tecrübe paylaşım programı olarak değerlendirildiğini söyledi.

AA'nın 97 yıldır hizmet veren çok köklü bir kuruluş olduğunun altını çizen Mutanoğlu, "AA, Türkiye'de haberin kaynağı ve merkezi." ifadesini kullandı.

Mutanoğlu, programa katılan gazetecilere 10 gün boyunca sağlık haberciliğinin birçok aşamasının hem AA'da görev yapan gazeteciler hem de kurum dışından gelen uzmanlar tarafından aktarıldığına dikkati çekerek, "Bu eğitim çalışmalarımız bölge ve dost ülkelerdeki gazetecilerin uzmanlaşmasını ve uzmanlık alanlarında daha iyi işler üretmesini sağlamak amacını taşıyor. Bu tecrübe AA'da var ve AA tecrübesini bu programlarla aktarıyor." diye konuştu.

Özellikle İslam dünyasındaki gazetecilerin formasyonlarını artırmak ve uzmanlaşmalarını sağlamak için AA'nın imkanlarının bu çerçevede değerlendirileceğini ifade eden Mutanoğlu, AA'nın şu an Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile birlikte "Savaş Muhabirliği Eğitimi" verdiğini aktardı.

- "Gurur verici bir çalışma"

Mutanoğlu, İslam dünyasındaki gazetecilere yönelik eğitimlerin devam edeceğini bildirerek, "Türkiye'nin bu anlamda gerek savaş haberciliği gerek diğer alanlarda önemli bir tecrübe aktarma merkezi olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bizim için gurur verici bir çalışma." dedi.

Metin Mutanoğlu, AA'nın sahip olduğu tecrübeyi dost ülkelerle ve bu ülkedeki gazetecilerle paylaşmak amacıyla SESRİC ile bu projeye başladıklarını anlatarak, sağlık alanının yanı sıra farklı alan ve dallarda bu eğitimlerin süreceğini dile getirdi.

Bu projeye katılan gazetecilerin eğitimin yanı sıra Türkiye'deki gazetecilerle de tanışma fırsatı bulduğunun altını çizen Mutanoğlu, "Bu çerçevede, bu çalışmaların hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bundan sonra da daha yeni çalışmalara yapacağız." diye konuştu.

SESRIC Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya da proje kapsamında düzenlenen eğitime katılanların İİT'ye üye ülkelerdeki mevcut sağlık durumu hakkında bilgilendirildiğine dikkati çekerek, "Bu eğitim programı, bilinçlendirme ve bilgi paylaşımı açısından sağlık alanında medyanın sahip olduğu muazzam rolünün tanınması amacı ile düzenlendi." ifadelerini kullandı.

Tören sonunda eğitim programını tamamlayan katılımcılara Mutanoğlu ve Kulaklıkaya tarafından sertifikaları verildi.











