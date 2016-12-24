Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

"Uluslararası Türk Dünyası 3. Bilim ve Kültür Şenliği"

- Şanlıurfa Valiliğince düzenlenen şenliğe yurt içi ve dışından mucit öğrenciler katıldı - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Erdem: - "Etkinlik, Türk Dünyası ve Balkanlar'da öğrenim gören öğrencilerin ve öğretmenlerin ortak bir platformda buluşmalarının, çalışmalarını ve tecrübelerini paylaşarak, insanlık için fayda ve hayır üretecek bir etkileşimi yeniden kurmalarının yolunu açacaktır"

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenlenen "Uluslararası Türk Dünyası 3. Bilim ve Kültür Şenliği" başladı.

GAP Arena Salonu'nda gerçekleştirilen şenlikte, yurt içi ve dışından 100 eser, sergilenmeye layık bulundu.

Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, medeniyetin beşiği, peygamberler şehri Şanlıurfa'da düzenlenen etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencileri, temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, mevcut bilimsel çalışmalara katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen şenliğe, bin 200 proje başvurusunda bulunulduğunu aktaran Erdem, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenlenen etkinliğe, başta ülkemiz olmak üzere, Azerbaycan, Bayır-Bucak Türkmenleri, Başkurdistan, Rusya Federasyonu, Dağıstan, Kırım, KKTC, Kosova, Moldova, Makedonya, Romanya, Bosna-Hersek, Kazakistan ve Bulgaristan'dan gelen küçük mucitlerimiz katıldı. Etkinlik, Türk dünyası ve Balkanlar'da öğrenim gören öğrencilerin ve öğretmenlerin ortak bir platformda buluşmalarının, çalışmalarını ve tecrübelerini paylaşarak, insanlık için fayda ve hayır üretecek bir etkileşimi yeniden kurmalarının yolunu açacaktır. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası 3. Bilim ve Kültür Şenliğinin uzun yıllar devam etmesini ve Türk dünyasından yeni bilim adamlarının yetişmesine vesile olmasını diliyorum."

- "Ebediyete uzanan gönül köprüleri kurmayı gaye edindik"

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna da etkinlik için gönderilen bin 200 projenin elenmesinde jüri üyelerinin zorlandığını belirtti.

Şenliğin Şanlıurfa'da düzenlenmesinin kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını dile getiren Vali Tuna, "Sergilenen buluş ve tasarım ürünlerinin 30'unun yurt dışından olması, Türk dünyasında kültürel etkileşimin devam etmesinin bir sonucudur. Kısa vadeli, günü kurtaran çalışmaları değil, ebediyete uzanan gönül köprüleri kurmayı gaye edindik. Yarışmaya medeniyetlerin başkenti Şanlıurfa'da ev sahipliği yapmak, şahsım için ayrıca bir onur vesilesidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Erdem ile Vali Tuna'ya, şenliğe Türkiye dışından katılanlar tarafından yöresel kıyafetler hediye edildi.

Erdem ile katılımcılar, stantları gezerek, sergilenmeye layık görülen projeleri inceledi.

Şenliğin açılışına, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, öteki ilgililerle yurt dışından gelen konuklar ve öğrenciler katıldı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
"Uluslararası Türk Dünyası 3. Bilim Ve Kültür Şenliği"şanlıurfaŞanlıurfa Valiliği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.