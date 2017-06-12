Uluslararası uyuşturucu kaçakçıları adliyede

MUĞLA (AA) - Türk polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin Süveyş Kanalı açıklarındaki operasyonunda 1 ton 71 kilogram eroin ele geçirilen Kongo bayraklı "Commander Tide" isimli geminin mürettebatı 9 kişi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde adliyeye sevk edildi.

Hepsi Türk vatandaşı olan, geminin kaptanı A.E'nin (55) yanı sıra mürettebat H.A.G. (45), O.İ. (45), B.C. (42), L.E. (59), B.P (40), Y.P. (41), M.K. (45) ve M.I. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesi'ne getirildi.

Zanlıların 6'sının susma hakkını kullandığı ve ifade vermediği öğrenildi.

- Yakın tarihte ele geçirilen en yüklü uyuşturucu

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı ihbar edilen Kongo bandıralı ticari bir geminin Süveyş Kanalı açıklarında seyrettiğini belirlemiş, mürettebatının tamamı Türk olan gemideki uyuşturucunun Türkiye'ye getireceği bilgisine ulaşmıştı.

Uluslararası sözleşmeler gereği, "Commander Tide" isimli bu gemi ve mürettebatının yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmış, İçişleri Bakanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığı ile irtibat kurularak Deniz Kuvvetleri Komutanlığından da destek sağlanmıştı.

Uluslararası sulardaki operasyon, geminin 9 kişilik mürettebatıyla 2 Haziran gecesi alınıp yaklaşık 24 saat süren yolculuğun ardından Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığına getirilmesiyle sona ermişti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Muğla Narkotik Birimi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin gemide yaptığı aramalarda "zula" tabir edilen gizli bölmeler açığa çıkarılarak, bölmelerden birinde 40 çuvalda yirmi beşerli paketlerde olmak üzere toplam 1 ton 71 kilogram eroin ele geçirilmişti. Piyasa değeri 200 milyon Türk Lirası olduğu değerlendirilen uyuşturucunun , Türkiye'nin yakın tarihinde tek seferde ele geçirilen en yüklü miktarda eroin olduğu belirtilmişti.