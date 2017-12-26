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Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına darbe

- Zonguldak'ta bir tırda yapılan aramada 2 bin litre asitanhidrit geçirildi

Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına darbe

EDİRNE (AA) - Zonguldak'ta bir tırda yapılan aramada, 2 bin litre, uyuşturucu madde yapımında kullanılan asitanhidrit geçirildi.

Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışma sonucu yurt dışından uyuşturucu madde getirileceğini tespit etti.

Polis ekipleri, Zonguldak limanına gelen Ro-Ro gemisinden inen sürücülüğünü M.K'nın yaptığı tıra operasyon düzenlendi. Tırda yapılan aramada, 2 bin litre asitanhidrit ele geçirildi. Sürücü M.K. gözaltına alındı.

Sürücünün ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda M.Ç., M.Ç., E.A., İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınması için Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.




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AsitanhidritNarkotikTIRUyuşturucu
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