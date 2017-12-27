EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu Zonguldak'ta bir tırda, 2 bin litre uyuşturucu madde yapımında kullanılan asitanhidrit ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Olaya ilişkin gözaltına alınan ve Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan M.K, M.Ç, M.Ç. ile E.A adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi hakimlik, M.K, M.Ç. ile E.A'yı "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan tutuklarken, M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Olay
Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışma sonucu yurt dışından uyuşturucu madde getirileceğini tespit etmişti. Polis ekipleri, Zonguldak Limanı'na gelen Ro-Ro gemisinden inen sürücülüğünü M.K'nin yaptığı tıra operasyon düzenlemiş, tırda yapılan aramada, 2 bin litre asitanhidrit ele geçirilmişti. Sürücü M.K. gözaltına alınmıştı.
Sürücünün ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenlemişti. Operasyonlarda M.Ç, M.Ç ve E.A. İstanbul'da yakalanmıştı.