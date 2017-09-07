ZONGULDAK (AA) - Bülent Ecevit Üniversitesinin (BEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi (ICMEB'17)" başladı.

Sezai Karakoç Konferans Salonunda yapılan kongrenin açılışında konuşan BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, kongrenin başarılı ve faydalı bir şekilde geçmesini temenni ettiklerini söyledi.

Bu tip kongrelerin gerçekleşmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Kutoğlu, "Çünkü insanlık tarihi son 150 yılda inanılmaz hızlı bir gelişim gösterdi. Adeta hızlı bir trenin içerisinde yolculuk yapıyor gibiyiz. Fakat bu hızlı tren bizi daha iyi bir geleceği mi götürüyor, yoksa bizi baş aşağı sonumuza mı götürüyor? Bununla ilgili bilim insanlarının tartışmaları var." dedi.

Kutoğlu, kongrede sunulacak bildirilerin sürece önemli katkı sağlayacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 10 yıla yaşanan ekonomik krizler nedeniyle bazı bilim insanları artık dünyada yeni ekonomik sistemlerin, yeni çözümlemelerin, yeni ekonomik anlayışların devreye girmesi yönünde makaleler de var. Bu hızlı teknolojik çağ içerisinde bugüne kadar kullandığımız yöntemler yeterli mi, yoksa ekonomik ve iş dünyası anlamında yeni araçlar mı keşfetmemiz, geliştirmemiz mi gerekiyor? Bunları bu kongrelerde tartışarak kamuoyuna sunacaksınız. Ümit ediyorum ki bugün burada bir kelebek kanat çırpsın ve o kelebeğin kanat çırpışı bütün dünyayı değiştirsin."



Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamza Çeştepe de BEÜ'nin eğitim ve topluma hizmet faaliyetleri yanında araştırma ve bunları kamuoyuyla paylaşma çalışmalarına da büyük önem verdiğini ifade ederek, kongreyi geleneksel hale getirmek istediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından kongrenin oturumlarına başlandı.



Yurt genelinin yanı sıra Pakistan, Arnavutluk ve Sudan'dan da misafirlerin yer aldığı 3 gün sürecek kongre çalışmaları kapsamında 390 bildiri sunulacak.