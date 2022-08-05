ULUSOY UN, TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 4. GIDA FİRMASI

Türkiye’nin en büyük un üreticisi ve ihracatçısı firmalarından biri olan Ulusoy Un, 2021 yılına dair yapılan Türkiye’nin en büyük şirketleri araştırmalarında yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. TİM1000 listesine göre Türkiye’nin en büyük 323. ihracatçı., Fortune500 listesine göre de 71. firması olan Ulusoy Un, Capital dergisinin Capital500 araştırmasına göre de Türkiye’nin en büyük 86. firması oldu. 2021 yılını 9 milyar 308 milyon TL satış hasılatıyla kapatan Ulusoy Un, 2020 yılına göre listede 23 basamak birden yükseldi. Capital500 araştırmasına göre geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine Samsun’un en büyük firması olarak gösterilen Ulusoy Un, sıralamada öncü rol oynayan gıda içecek kategorisindeki firmalar arasında ise Türkiye’nin 4. firması oldu. 2020 yılında gıda içecek alanında Türkiye’nin 7. firması olup, bu yıl da 3 basamak birden yükselen Ulusoy Un, Fortune500 araştırmasına göre de Türkiye’nin tarımsal, tahıl, süt, et ve su ürünleri firmaları arasında ise 3. sırada yer almıştı. Haziran ayında Samsun Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirilen 50. Yıl Üretim Tesisi’nin 4. ünitesinin de devreye girmesiyle toplamda 2 bin 485 ton/gün kapasiteye ulaşan Ulusoy Un, Türkiye’nin en saygın yayınları tarafından Türkiye’nin en büyük 100 şirketi arasına gösteriliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Türkiye’nin önemli yayınlarının hazırladığı listelerde her sene başarıyla yer almak, şirketimizi motive ediyor. Pandemi dönemine rağmen üst düzey bir performans sergilediğimiz 2020 ve 2021 yıllarını geride bıraktık. 2022 yılında da başarılarımızı perçinleyeceğimiz önemli çalışmalar üstleniyoruz. Yaptığımız yatırımlarla hem bölgemize hem de ülkemize katma değer sunmaya devam ediyoruz. Son yatırımımız olan Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 50. Yıl Üretim Tesisimizin 4.ünitesini de haziran ayında devreye alarak projenin üretim hatları kısmını tamamladık. Böylece 50. Yıl Üretim Tesisimizin üretim kapasitesi 1550 ton/günden 2.085 ton/güne yükseldi. Bu hem şirketimiz hem de ülkemiz için çok önemli ve büyük bir yatırım. Yine Söke A.Ş.’yi satın almamız da şirketimize perakende ayağında önemli bir ivme kattı” şeklinde konuştu.