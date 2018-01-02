UMED'den kadına şiddete karşı medyaya uyarı

ANKARA (AA) - Uluslararası Medya Enformasyon Derneğince (UMED), kadına yönelik şiddet haberlerine ilişkin, "Medyamız, şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınmalıdır. Haberi, bilgilendirme unsurundan saptırarak seyirlik bir malzemeye dönüştürmemelidir." uyarısı yapıldı.

UMED'den yapılan yazılı açıklamada, son dört yılda medyanın intihar haberleriyle ilgili gösterdiği hassasiyetten ötürü ölüm oranlarının ciddi oranda düştüğü bildirildi.

Şimdi de sıranın kadına yönelik şiddet karşısında haber etiğini yeniden tartışma ve sorumluluk almaya geldiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Medyada kadına yönelik şiddetin yer aldığı temsil biçimleri kadına yönelik şiddeti pekiştirmektedir. Özellikle şiddetin haberleştirilmesinde kullanılan dil, görselleştirilmesinde kullanılan fotoğraf, farklı yorum ve algılara sebebiyet vermektedir. Medyamız, şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınmalıdır. Haberi, bilgilendirme unsurundan saptırarak seyirlik bir malzemeye dönüştürmemelidir."