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UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac Sudan'da

- Sudan Cumhurbaşkanı Beşir: "Ülkede birlik ve beraberliğin sağlanması ile halkın maslahatı dışında Libya'ya ilişkin bir gündemimiz yok. Libya'ya dış müdahaleleri kabul etmiyoruz" - UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac: "Sudan Cumhurbaşkanı Beşir ile ikili görüşmeler yaparak, ülkelerimizin siyasi ve güvenlik açısından karşılaştığı güçlükler ile Libya'daki bölünmeyi sonlandıracak uzlaşı yollarını ele aldık"

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac Sudan'da

HARTUM (AA) - Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, ülkede birlik ve beraberliğin sağlanmasının dışında Libya'ya ilişkin bir gündemlerinin olmadığını vurgulayarak, Libya'ya dışarıdan yapılacak müdahaleleri kabul etmediklerini belirtti.

Beşir, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ve beraberindeki heyetin katılımıyla başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda başlayan ortak görüşmelerin açılış oturumunda, Libya'nın güvenlik, istikrar, birlik ve beraberliği ile toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini ifade etti.

Sudan'ın, Libya'nın toprak bütünlüğü için çaba sarfettiği ve buna zarar verilmesini reddettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Beşir, "Ülkede birlik ve beraberliğin sağlanması ile halkın maslahatı dışında Libya'ya ilişkin bir gündemimiz yok. Libya'ya dış müdahaleleri kabul etmiyoruz." dedi.

"Libyalıların geleceklerini yeniden inşa etmelerine katkı sağlayacak hakları garanti eden ve bir araya gelmelerini sağlayacak tüm çalışmaları destekliyoruz." diyen Beşir, Libya'daki meşru devlet kurumları ile hukukun egemenliğine saygının korunması gerektiğinin altını çizdi.

Ömer el-Beşir, Libyalı bazı grupların, Darfurlu kaçak ve isyancı silahlı grupları paralı asker olarak kullanmaya devam ettiğini savunarak, onların Libya, Sudan ve bölgenin güvenlik ve istikrarını hedefleyen, Libya'daki krize yönelik barışçıl çözümü erteleyen eylemlerini desteklediğini iddia etti.

Serrac ise Sudan'ın Libya için stratejik bir derinliği olduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkisinin Libya'da yaşananlardan etkilenmediğini kaydetti.

Geçmişteki hatalardan istifade etmek için çalışacaklarını vurgulayan Fayiz es-Serrac, "Sudan Cumhurbaşkanı Beşir ile ikili görüşmeler yaparak, ülkelerimizin siyasi ve güvenlik açısından karşılaştığı güçlükler ile Libya'daki bölünmeyi sonlandıracak uzlaşı yollarını ele aldık." diye konuştu.

Serrac, Libya'nın zor bir dönemden geçtiğini ancak geleceğinin daha iyi olacağına inandığını da dile getirdi.

Görüşmelerin ardından Beşir ile Serrac'ın huzurunda Sudan ve Libya'nın dışişleri bakanları düzeyinde, iki ülke arasında siyasi istişare komitesi kurulması için mutabakat zaptı imzalandı.

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