UMKE ekibinden, gerçeğini aratmayan tatbikat

EDİRNE (AA) - Edirne İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen 20. Bölge Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) temel modül eğitimi ve tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'den 70 kişilik ekip, teorik eğitimin ardından, Lalapaşa Kalkansöğüt Köyü mevkisinde arazide yön bulma, enkazda tıbbi müdahale ve acil durumda tahliye konularında arazi tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikatta, gruplara ayrılan ekipler, enkazda ya da acil durumda yardıma ihtiyaç duyan kişilere, gerçeğinde kullandıkları aletlerle müdahale etti.

Gece ve gündüz muhtemel afet durumundaki tatbikatta, yaralıların kurtarılma anındaki oyunculuğu, tatbikatın geçeğini aratmadığını gösterdi.

-"Afetlere karşı hazırlıklıyız"

Edirne Sağlık Müdürü Muhsin Kişioğlu, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, 1. ve 2. derece deprem bölgelerine komşu olunması, kuzeyde yer alan Bulgaristan ve Romanya'da atıl konumda nükleer santrallerin bulunması, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan kimyasal ve biyolojik içerikli yük taşıyan araçların kentten geçmesini göz önünde bulundurarak, afetlere karşı hazırlıklı olduklarını söyledi.

UMKE ekiplerinin dünyadaki afet yönetimine ilişkin eğitim aldığını aktaran Kişioğlu, şunları kaydetti:

"Eğitimimiz kursiyerlerimize afet veya olağan dışı durumlarda kazazedelere olay yerinde en kısa sürede imkan ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahalede bulunmalarını sağlayacak. Olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yapmak, afet birimi ve diğer yerler ile gerekli iletişimi sağlamak, faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, gerekli hallerde, yurt dışında meydana gelen afet ve olağan dışı durumlarda sunulacak sağlık hizmetlerinde görev alabilmeleri için gerekli özel eğitim ve donanımın verilmesi amaçlanmıştır."