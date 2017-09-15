UMKE'nin bölge iller tatbikatı tamamlandı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da eğitimlerini tamamlayan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) kentte yaptığı arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Ardahan, Erzurum, Kars, Bayburt ve Erzincan illerinden 41 kişilik UMKE ekibi, Yalnızçam Kayak Tesisleri'nde aldıkları eğitimin ardından, Ardahan-Gölü yolu üzerindeki eski bir binada tatbikat gerçekleştirdi.

Tesiste 2 gün boyunca arama kurtarma ve yaralılara müdahale eğitimi alan 41 kişilik ekibin yaptığı tatbikatta, senaryo gereği binada patlama meydana geldi.

Bölgeye 7 araçla 41 kişilik UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, ön tarama yaparak yaralılara ulaştı. İtfaiye ise yangına müdahale etti.

Yaralılar, güvenlikleri için takılan alet ve sedyeyle ambulanslara alındı, en yakın hastanelere sevk edildi.

Ayrıca binanın bahçesinde bir araçta mahsur kalan yaralının da kesici ve delici malzemelerle araçtan çıkarılması başarıyla gerçekleşti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Ardahan İl Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Şentürk, tatbikatın çok başarılı geçtiğini belirterek, tüm ekibe teşekkür etti.

Bunun bölge tatbikatı olduğunu, ilk kez Ardahan'da böyle bir tatbikatın gerçekleştiğini aktaran Şentürk, şunları konuştu:

"Sağlık Bakanlığımız tarafından her yıl yapılan ve her bölgenin kendi arasında bir il belirleyerek yapmış olduğu UMKE eğitim ve tatbikatının Doğu Anadolu Bölgesi ayağı bu yıl ilimiz ev sahipliğinde gerçekleşti. Amaç, yurt içinde ya da yurt dışında olabilecek bir afet durumunda görevlendirilecek UMKE personelinin bilgi ve birikimini kullanarak doğal afete maruz kalmış yaralılara paydaş kurumların da yardımlarıyla sağlık hizmeti sunup hayat kurtarmaktır."

Ardahan Vali Vekili Abdurrezzak Canpolat'ın da izlediği tatbikatın sonunda, Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. İshak Askeroğlu'nun başkanlığında ekibin okuduğu UMKE marşı okundu.