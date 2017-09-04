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Umman açıklarında gemi battı

- Batan gemideki 20 denizci kurtartıldı

Umman açıklarında gemi battı

MASKAT (AA) - Umman açıklarında Tanzanya bayraklı bir ticaret gemisinin battığı ve içindeki tüm denizcilerin kurtarıldığı bildirildi.

Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, Umman açıklarında bir ticaret gemisinin ön tarafından su alması neticesinde battığını duyurdu.

El-Cazer iline bağlı Ra'sul Lekbi bölgesinin 6 mil kuzeydoğusunda meydana gelen olayı gören bölgedeki bir balıkçının çevredekilere haber vermesi üzerine gemide bulunan 20 kişi kurtarıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Eritre'ye yola çıkan gemide, kum ve demir çubuklar yüklü olduğu kaydedildi.



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BattıGemiUmman
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