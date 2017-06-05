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Umman Dışişleri Bakanı Abdullah, Katar'da

- Katar Emiri Al Sani, Umman Dışişleri Bakanı Abdullah'ı başkent Doha'da kabul etti

Umman Dışişleri Bakanı Abdullah, Katar'da

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi bin Abdullah'ı kabul ettiği bildirildi.

Katar Haber Ajansı QNA'ya göre, başkent Doha'daki El-Bahr Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bunların geliştirilmesinin yolları ile ortak ilgi alanına giren mevzular ele alındı.

Abdullah, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki diplomatik krizin ardından sürpriz bir ziyaretle Katar'a gelmiş ve mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmüştü.

Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE, Mısır ve Yemen, bu sabah "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

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KatarUmmanUmman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi Bin Abdullah
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