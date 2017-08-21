Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Palladium doğa 18. Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor
İşte yeni emniyet müdürleri
İşte emniyetteki atamalar
Dev domates ilgi çekiyor
Dev domates ilgi çekiyor
Ulaşımda havalı büyüme
Ulaşımda havalı büyüme

Umman Dışişleri Bakanı Alevi Ürdün'de

- Ürdün Kralı 2. Abdullah, Alevi'yi Besman ez-Zahir Sarayı'nda kabul etti

Umman Dışişleri Bakanı Alevi Ürdün'de

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'yi başkent Amman'da kabul ettiği bildirildi.

Krallık Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2. Abdullah ile Alevi'nin Amman'daki Besman ez-Zahir Sarayı'nda bir araya geldiği görüşmede, Yemen, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin önemi ele alındı.

Amman ve Maskat yönetimleri arasındaki ekonomi, yatırım, askeri ve güvenlik başta olmak üzere tüm alanlardaki iş birliği anlaşmalarının etkinleştirilmesi gerektiği vurgulanan görüşmede, Umman-Ürdün ortak komitesinin toplantılar düzenlemesinin önemine değinildi.

2. Abdullah görüşmede, Umman'ın Sultan Kabus bin Said liderliğinde yürüttüğü "bölgedeki krizlerin fitilinin etkisiz hale getirilmesi çerçevesinde gerçekleştirdiği" çalışmalardan övgüyle söz etti.

Umman'ın bölgedeki krizler karşısında, tarafsız kalarak, çatışan taraflar aralarında görüş birliği sağlanması için ara bulucu rolü oynamayı tercih ettiği ifade ediliyor. İran'la iyi ilişkiler içinde olan Umman'ın ayrıca bölge ülkeleri ile Tahran yönetimi arasında birleştirici halka vazifesi gördüğü belirtiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
2. AbdullahAleviAmmanUmmanÜrdünYusuf
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5