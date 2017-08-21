Umman Dışişleri Bakanı Alevi Ürdün'de

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'yi başkent Amman'da kabul ettiği bildirildi.

Krallık Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2. Abdullah ile Alevi'nin Amman'daki Besman ez-Zahir Sarayı'nda bir araya geldiği görüşmede, Yemen, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin önemi ele alındı.

Amman ve Maskat yönetimleri arasındaki ekonomi, yatırım, askeri ve güvenlik başta olmak üzere tüm alanlardaki iş birliği anlaşmalarının etkinleştirilmesi gerektiği vurgulanan görüşmede, Umman-Ürdün ortak komitesinin toplantılar düzenlemesinin önemine değinildi.

2. Abdullah görüşmede, Umman'ın Sultan Kabus bin Said liderliğinde yürüttüğü "bölgedeki krizlerin fitilinin etkisiz hale getirilmesi çerçevesinde gerçekleştirdiği" çalışmalardan övgüyle söz etti.

Umman'ın bölgedeki krizler karşısında, tarafsız kalarak, çatışan taraflar aralarında görüş birliği sağlanması için ara bulucu rolü oynamayı tercih ettiği ifade ediliyor. İran'la iyi ilişkiler içinde olan Umman'ın ayrıca bölge ülkeleri ile Tahran yönetimi arasında birleştirici halka vazifesi gördüğü belirtiliyor.