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Umman Dışişleri Bakanı Katar'da

- Katar Emiri Şeyh Temim Umman Dışişleri Bakanı Alevi'yi kabul etti

Umman Dışişleri Bakanı Katar'da

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi bin Abdullah'ı başkent Doha'da kabul etti.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, uluslararası ve bölgesel düzeyde ortak öneme sahip konular ile Körfez krizi ele alındı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmelerinin ardından Körfezde bir kriz patlak vermişti. Katar'a ambargo uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

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KatarUmmanYusuf Bin Alevi
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