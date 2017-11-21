Umman Milli Günü Resepsiyonu

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye ve Umman arasındaki ilişkilerin giderek geliştiğini belirterek, "Türkiye ve Umman arasında bir ivme yakaladığımıza inanıyorum ve bu ivmeyi sürdürmeyi istiyoruz." dedi.

Umman'ın Ankara Büyükelçisi Kasım bin Muhammed bin Salim el Salhi'nin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in yanı sıra çok sayıda diplomatik ve askeri misyon temsilcisi katıldı.

İki ülke milli marşlarının çalınması ile başlayan resepsiyonda konuşan Şimşek, Umman'ın Milli Günü'nün 47. yıl dönümünü kutlayarak, Umman'ın geçen seneler içinde geliştiğini ve bu yılın başında gerçekleştirdiği ziyarette Umman'dan çok etkilendiğini ifade etti.

"Türkiye ve Umman kökleri 16. yüzyıla uzanan kültürel, tarihi ve kardeşçe ilişkilere sahip." diyen Şimşek, iki ülkenin ilişkilerinin sağlam temeller üzerine inşa edildiğini dile getirdi.

Şimşek, Umman'ın bölge için siyasi, ekonomik anlamda istikrarlı toplum oluşturma adına büyük bir örnek olduğunun altını çizerek, "Türkiye ve Umman arasındaki ilişkiler ivme kazanıyor." dedi.

Umman'a düzenlediği ziyarette iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için birçok görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Şimşek, "Umman'ın Türkiye'ye yapacağı yatırımları memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, "Türkiye ve Umman arasında bir ivme yakaladığımıza inanıyorum ve bu ivmeyi sürdürmeyi istiyoruz." diye konuşarak, iki ülkenin birlikte çalışarak daha istikrarlı, daha refah sahibi ve daha barış dolu bir Ortadoğu'nun oluşturulmasına yardım ettiğini vurguladı.

Büyükelçi Salhi de Umman'ın bağımsızlık gününün her sene Umman halkını tanımlayan birlik, sevgi, barış ve kardeşlik kavramlarını korumak ve Umman Sultanı Kabus bin Said'e olan sevginin pekişmesi için kutlandığını ifade etti.

Türkiye ve Umman halkının İslam dini ve geçmişten gelen kültürel ve toplumsal nedenlerden dolayı birbirine bağlı olduğunun altını çizen Salhi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Umman Sultanlığı, kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile saygı ve sürekli diyalog üzerine kurulu ilişkilere sahiptir ve bu Majesteleri Sultan Kabus bin Said ile kardeşi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve bilgelik çerçevesinde barışa, birlikte yaşamaya, karşılıklı saygıya ve diğer tarafın işlerine karışmamaları ilkelerine dayanmıştır."



